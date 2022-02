Volley Coppa Italia A2M, Cuneo sfida Porto Viro per un posto in finale. Wagner: "Un'altra storia rispetto la gara di campionato" (VIDEO)

Il brasiliano Wagner in attacco contro Porto Viro nella gara di campionato, vinta da Cuneo per 3-0 (Foto di Valerio Giraudo)

L'ultima volta che Cuneo approdò ad una semifinale di Coppa Italia fu nel 2011, un 3-0 inflitto nei quarti a San Giustino, poi la vittoria al tie break contro Macerata che regalò il pass per la finalissima. E fu l'ultimo successo che l'allora Piemonte Volley riuscì a mettere nella propria bacheca: in finale la Bre Lannutti piegò anche Trento e si aggiudicò la sua quinta Coppa Italia. Era la Cuneo post scudetto.

A distanza di 11 anni, altra società altra storia, Cuneo ci riprova partendo dal basso. Stasera alle 20 al palasport di San Rocco va in scena il penultimo atto della Coppa Italia di A2 maschile 2021/2022, con la BAM Acqua S. Bernardo che affronta la squadra veneta del Delta Group Porto Viro, già battuta all'andata in campionato con un secco 3-0.

Se guardassimo solo a quanto successe in quella partita il risultato sarebbe segnato in favore dei piemontesi ancor prima d'iniziare, ma attenzione perché Porto Viro è ben altra cosa. In campionato fu un match senza storia, con i rodigini presi a pallonate dal primo all'ultimo istante: sulla battuta piemontese la loro ricezione fece acqua da tutte le parti e Fabbroni ebbe notevoli difficoltà a smistare il gioco. Tanto che l'opposto Bellei non riuscì che a mettere a terra 10 punti su 22 attacchi e peggio ancora fece lo schiacciatore Vedovotto, che si fermò ad un impietoso 17%. Ed ovviamente il muro di Cuneo andò a nozze: 11-3 il confronto finale.

Numeri che fotografano lo strapotere della BAM Acqua S. Bernardo in quell'occasione, ma stasera c'è da giurare sarà tutt'atra storia. "Siamo consapevoli che non sarà facile - dice l'opposto brasiliano di Cuneo, Wagner - hanno giocatori di alto livello, con buoni palmares. Sicuramente affronteremo una squadra completamente diversa da quella che abbiamo visto in campionato".

Come arginarli? Wagner non ha dubbi: "Il nostro obiettivo è tenere palla staccata il più possibile, così Fabbroni potrebbe avere un po' più di difficoltà a palleggiare. Altrimenti lui, espertissimo, ha un gioco molto veloce e quindi diventerebbe tutto molto più difficile".

La presentazione della partita nell'intervista integrale a Wagner nel video a seguire.