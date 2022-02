Volley femminile A1: attiva la prevendita per il derby tra Cuneo e Novara

Ha preso il via alle 9:30 di oggi, mercoledì 2 febbraio, la prevendita per il primo derby piemontese del mese, quello che sabato 12 vedrà la Bosca S.Bernardo Cuneo sfidare la Igor Gorgonzola Novara alle ore 20:30 al Palazzo dello Sport di Cuneo.

Se il derby con Novara è da sempre uno dei match più attesi della stagione, l’ottimo momento della squadra di coach Pistola, che conquista punti consecutivamente da nove partite, contribuisce a accrescere l’interesse per il confronto. Con la capienza al 35% saranno 1.675 gli spettatori che potranno assistere al derby al Palazzo dello Sport: se si pensa ai 2.800 del Derby delle Bollicine con Conegliano dello scorso 14 novembre è evidente come l’acquisto in prevendita sia fortemente consigliato.

I biglietti saranno acquistabili online sulla piattaforma Liveticket (www.liveticket.it) e presso la sede di Cuneo Granda Volley in via Bassignano 14 (lun.-ven. ore 9:30-12:00 e 16:00-18:30).

I PREZZI

Tribuna Gold: € 35 intero, € 25 ridotto, € 5 ultraridotto. Tribuna verde: € 18 intero, € 15 ridotto, € 5 ultraridotto. Tribuna rossa: € 15 intero, € 12 ridotto, € 5 ultraridotto; Crazy Cats biancorossi € 12, ultraridotto € 5. Biglietto ridotto per tesserati FIPAV, CSI, ACLI, Forze dell’ordine, area sanitaria e genitori atlete Granda Volley Academy (riduzione valida in tutte le tribune eccetto la tribuna Gold); biglietto ultraridotto per bambini dagli 8 ai 12 anni; ingresso gratuito 0-7, over 80 e persone con disabilità previo invio del certificato di invalidità entro due giorni prima della gara a biglietteria@cuneograndavolley.it (ingresso gratuito anche per l’accompagnatore).