Un anno di Report(Age)

Un anno fa Report(Age) ha fatto il suo debutto in rete. Il progetto, nato nel 2019 e finalizzato alla promozione turistica del territorio di Busca e Valmala, è realizzato dall'associazione culturale Creative ApSU, con il mandato del comune di Busca e il contributo della Fondazione Crc. Grazie ad esso sono stati raccolti numerosi contributi video-fotografici.



Il sito buscareportage.it presenta non soltanto i video e le gallerie fotografiche, ma anche vari testi e interviste di approfondimento, grazie a collaborazioni con persone e studiosi dei luoghi, ciascuno con un modo proprio di far conoscere le bellezze e le caratteristiche del territorio. La realizzazione è a cura di Costantino Sarnelli, Laura Chiotasso, Barbara Forneris. Anche su Facebook: Fan’s Reportage.



Il viaggio di Reportage, che si dipana tra suggestioni storiche, inediti scorci di natura, tradizioni e sacre memorie incastonate e custodite dal territorio, è stato studiato con lo scopo di essere consultato e accessibile per la visione dal suo sito: qui si possono conoscere le linee che hanno guidato e motivato il progetto e seguire le attività dell'associazione impegnata anche in questi giorni nel prezioso lavoro di mappatura. I contenuti sono incrementati con frequenza mensile.



Questa ricca vetrina permette al visitatore di avvicinarsi al territorio e dà indicazioni e sollecitazioni per venire a Busca e a Valmala con la consapevolezza che sono davvero tanti gli spunti per fruire del territorio a 360°: dal trekking lungo l'antica strada dei Cannoni, per godere della natura e del suggestivo paesaggio, al pellegrinaggio attraverso i luoghi di culto e devozione che hanno il loro culmine nel Santuario della Santissima Madre della Misericordia a Valmala. Il percorso, inoltre, non manca di appagare anche gli appassionati di arte, con, in particolare, i dipinti quattrocenteschi dei Biazaci, ancora ben visibili e restaurati in diverse chiese e cappelle.