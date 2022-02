A Caraglio la firma che avvia il distretto diffuso del commercio della Valle Grana

E’ stato siglato nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 2 febbraio, il protocollo d’intesa per l’istituzione del distretto diffuso del commercio della Valle Grana nella sala consigliare del comune capofila Caraglio.

Presenti i rappresentanti di tutti i comuni dell’Unione (oltre a Caraglio, Castelmagno, Pradleves, Montemale di Cuneo, Valgrana, Monterosso Grana, Cervasca e Bernezzo) coinvolti nel progetto con le associazioni di categoria. Il partner stabile e manager del distretto del commercio valgranino sarà la Confcommercio di Cuneo, ma hanno partecipato anche le realtà dell’artigianato, gli albergatori, i promotori turistici e i consorzi per la tutela dei prodotti tipici di questo territorio. Alla firma ha partecipato anche il presidente della Banca di Caraglio Livio Tomatis.



Con questo passaggio formale si completa il progetto del bando relativo all’istituzione dei distretti commerciali della Regione Piemonte che prevede stanziamenti volti alla promozione e innovazione del commercio di vicinato.



Le agevolazioni sono corrisposte tramite contributi in conto capitale nell’entità del 80% della spesa ammessa per ciascuna istanza comunale, nel tetto massimo di contributo di euro 20.000, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Nella giornata di oggi termina la formazione operata negli ultimi mesi da Confcommercio e Atl del Cuneese per gli accompagnatori turistici di Emotional Alp.

Novità interessante - che parte da Caraglio, ma che potrebbe presto allargarsi agli altri comuni del distretto - è FinestrApp, l’applicazione scaricabile da tutti gli store digitali, curata dall’associazione La Finestra di Caraglio e che riguarda 80 commercianti.

Si tratta di una vetrina virtuale dove ogni commerciante può pubblicare le fotografie del proprio negozio, inserire le informazioni base come la posizione e gli orari di apertura, oltre alla possibilità di mettere dei prodotti in evidenza e fare degli sconti.

Sull'idea dell'applicazione per il commercio locale caragliese si lavora dal mese di febbraio del 2021, con il partner economico dell'istituto bancario di Caraglio, che ora potrà estendersi a tutti i comuni dell'Unione coinvolti dai distretti del commercio.