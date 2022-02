A Villa Tornaforte di Cuneo incontro su “Legge di Bilancio 2022. Prospettive e opportunità per le imprese del settore agroindustriale”

Continuano i convegni “Humanities Forum” sul fare impresa organizzati nella splendida Villa Tornaforte di Cuneo dal proprietario - l’editore Nino Aragno - che l’ha recuperata per realizzare un luogo di cultura, di incontro e di dialogo mantenendo le radici ben salde nel passato, ma con lo sguardo rivolto al futuro. Gli incontri hanno l’obiettivo di riflettere sugli aspetti concreti dello sviluppo economico, legislativo, tecnologico e finanziario della società in cui stiamo vivendo.

Il prossimo convegno

Venerdì 4 febbraio, alle 9.30, la storica dimora nobiliare, circondata dal parco all’inglese di cinque ettari, ospita l’incontro di studio “Legge di Bilancio 2022. Prospettive e opportunità per le imprese del settore agroindustriale”.

Ad aprire i lavori è la conversazione tra Claudio Conterno, dell’azienda vitivinicola Conterno-Fantino di Monforte d’Alba, nonché Presidente provinciale Cia Agricoltori Italiani di Cuneo, e Gianni Allegretti, Presidente della Fondazione Tosoni, per “ricordare Gian Paolo Tosoni”: un grande esperto di fiscalità e agricoltura scomparso nell’aprile 2021.

Quindi, tocca al Generale di Divisione, Benedetto Lipari, Comandante Regionale Piemonte e Valle d’Aosta della Guardia di Finanza, affrontare il tema “Linee d’azione delle attività ispettive 2022 nei settori economico-finanziari”.

A seguire gli altri interventi. Il Professore e Avvocato Eugenio Della Valle, Ordinario di diritto tributario all’Università “La Sapienza” di Roma, approfondisce la materia “Il ricambio generazionale nella prassi dell’Agenzia delle Entrate”.

L’Avvocato David Colombini, dello Studio Legale Weigmann, porta il proprio contributo su “Imprese agroalimentari “in filiera”: opportunità di intervento nella convenzione negoziale della crisi secondo il DL 118/2021”.

L’Avvocato Nicola Menardo, dello Studio Legale Grande Stevens, relaziona su “La compliance aziendale come strumento di mitigazione del rischio d’impresa nel settore agroalimentare”.

Il Professore, Avvocato e Consigliere di Stato, Maurizio Leo, dello Studio Leo Associati, analizza il tema “Le misure a sostegno e sviluppo delle imprese del settore agroindustriale: Patent Box; Credito d’Imposta R&S e Transizione 4.0”.

Coordina i lavori, Massimo Bagnoli.

Gli obiettivi del simposio

Dice l’editore, Nino Aragno: “L’agroindustria rappresenta uno degli asset strategici dell’Italia. I dati in termini di Pil, bilancia commerciale, occupazione, pur nelle difficoltà strutturali ed emergenziali in ultimo prodotte dalla pandemia, confermano un trend in costante crescita che non ha eguali in altri settori. Le imprese di questo comparto in questi ultimi anni si sono significativamente riorganizzate e hanno esplorato nuovi ambiti di sviluppo. Oggi abbiamo aziende fortemente strutturate con esigenze di consulenza e di conoscenza sempre più complesse e interdisciplinari”.