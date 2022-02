Peveragno pensa al nuovo polo scolastico: presentato lo studio di fattibilità

11.170.000 euro di spesa complessiva idealmente coperta da finanziamenti derivati da bandi specifici per scuole materne e palestre del PNRR 2022, dal bando triennale per l'edilizia scolastica e da finanziamenti per l'adeguamento sismico e l'efficientamento energetico: è questo il costo preventivato dell'intervento di realizzazione del nuovo polo scolastico di Peveragno.

L'idea generale era stata presentata lo scorso gennaio in consiglio comunale durante la discussione sul DUP. A determinare la costruzione del nuovo polo scolastico sono stati alcuni rilievi fatti realizzare dall'amministrazione comunale sulle scuole di via Piave e via Vittorio Veneto, che hanno sottolineato l'inadeguatezza degli stabili dal punto di vista sismico.

Gli spazi del nuovo polo

Lo studio di fattibilità tecnica ed economica redatto dal Settanta7 Group è stato presentato nella serata di ieri (mercoledì 2 febbraio) nella sala consigliare del municipio, alla presenza del sindaco Paolo Renaudi e di parte della giunta.

I progettisti hanno presentato le planimetrie del futuro istituto, ubicato in un'area di circa 20.000 metri quadri compresa tra via del Lazzaretto e via Tetto Vigna; altre aree edificabili erano state prese in considerazione in corso di progettazione, ma per scelta tecnico-economica sono state successivamente scartate. Gli spazi, per come illustrati, vedono la presenza di un lungo accesso pedonale su via del Lazzeretto con annesso parcheggio, un'area sportiva, un playground e un auditorium, tutti e tre all'aperto. E tre corpi di fabbrica - collegati da un quarto - dedicati rispettivamente a infanzia, primaria e secondaria di primo grado e di forma circolare, rettangolare e triangolare.

Della cifra totale prevista, i lavori si attestano sui 8.550.000 euro.

"Abbiamo presentato il nostro primo passo nel cammino verso la costruzione di un nuovo polo scolastico - ha detto il sindaco - . Un cammino che non sarà breve, perché si prospetta di base un anne e mezzo di cantiere, ma i veri rallentamenti potrebbero arrivare nella fase di ottenimento dei finanziamenti. Crediamo però sia necessario muoversi, e abbiamo voluto ragguagliare la popolazione in merito".

"Abbiamo scelto quest'area per ragioni di sviluppo dettate dalla conformazione geografica e urbanistica del paese: i pochi sbocchi attuabili sono verso via Molino Bioera oppure verso via Bisalta e via Madonna dei Boschi. Nonostante il progetto si trovi ancora in una fase davvero preliminare la profonda collaborazione tra progettisti e dirigente scolastico, attuata e promessa in futuro e da noi sempre auspicata, ci fa ben sperare: vogliamo un risultato che sia utile e non solo bello esteticamente".