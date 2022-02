Venerdì 4 e sabato 5 febbraio 2022 sono in calendario due eventi collaterali alle mostre “Satira e humor nell’antico Egitto. Il Papiro Erotico-Satirico restaurato”, allestita presso lo Spazio Innov@azione della Fondazione CRC (via Roma 17, Cuneo) e “Pittura in persona”, visitabile presso il Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo (via Santa Maria, 10). Per entrambi gli appuntamenti, una conferenza online e una visita guidata, la partecipazione è gratuita.

Venerdì 4 febbraio alle ore 17 Sandro Trucco, vicepresidente dell’associazione ACME – Amici e Collaboratori del Museo Egizio di Torino, dialoga con la giornalista Vanna Pescatori de La Stampa Cuneo sul Papiro Erotico-Satirico, appena restaurato con il contributo della Fondazione CRC e attualmente esposto a Cuneo. La conversazione si focalizza sull’importanza di questo documento, che fa parte della collezione di papiri dell’Egizio di Torino fin dalla sua nascita nel 1824, per comprendere meglio la cultura egizia e approfondisce inoltre il tema del legame tra il Piemonte e le collezioni di antichità egizie.

L’evento si svolge in modalità di conferenza online, previa registrazione al link https://form.jotform.com/210894951306358.

Sabato 5 febbraio alle ore 15.45 nuovo appuntamento con “Identità globalizzate”, percorso guidato tematico alla mostra “Pittura in persona”. La visita, a cura dell’artista Domenico Olivero, si focalizza sull’approfondimento sulle opere ritrattistiche e pone particolare attenzione alla rappresentazione dell’identità e all’espressione del proprio io nella visione dei giovani artisti che hanno realizzato le opere, analizzando inoltre i loro differenti linguaggi espressivi.

L’accesso è libero ma è obbligatoria la prenotazione dal sito www.fondazionecrc.it, (dove sono disponibili tutte le informazioni utili), telefonando al numero 388.1162067 o scrivendo a pitturainpersona@gmail.com. Si consiglia di arrivare 10 minuti prima dell’orario di inizio, per il ritiro dei biglietti, il controllo del Green Pass e il ritiro della radiolina, che sarà fornita gratuitamente a tutti i partecipanti per facilitare l’ascolto della guida mantenendo la distanza di sicurezza.