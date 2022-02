Furbetto del "green pass" pizzicato a Bra: il certificato era intestato a un’altra persona

Una denuncia penale per sostituzione di persona, oltre alla sanzione amministrativa per avere fatto accesso a un pubblico esercizio senza essere munito dell'apposito documento.

E’ quanto una pattuglia della Polizia Locale braidese ha contestato a un 50enne residente in città rilevando la discordanza tra i dati contenuti nel certificato verde da lui esibito agli agenti durante il controllo – il green pass è infine risultato essere intestato a un altro soggetto – e quanto invece attestato dai suoi documenti di identità. L’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria in stato di libertà.

Il controllo si è svolto nella giornata di ieri, mercoledì 3 febbraio, nell’ambito delle verifiche in materia di normativa anti-contagio da Covid-19 che il Comando di via Moffa di Lisio continua a condurre in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno e dalla Questura di Cuneo.