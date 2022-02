Come archiviare migliaia di foto su iCloud gratuitamente

Le persone che utilizzano i prodotti Apple devono sentirsi libere di optare per il servizio di cloud storage iCloud. La possibilità di salvare i backup, le foto, la rubrica, le note e tanto altro ancora per ogni Apple ID risulta davvero conveniente. Con il cloud, puoi riunire diversi dispositivi connessi allo stesso account in una sola volta. Qualsiasi modifica apportata al cloud da un dispositivo viene applicata automaticamente a tutti gli altri.

Possiamo enfatizzare la vasta funzionalità di iCloud per lungo tempo, ma non è priva di limitazioni. Uno dei più notevoli svantaggi riguarda la quantità di memoria disponibile piuttosto piccola, solo 5GB, e la limitata capacità di salvare le foto. Naturalmente, questo problema può essere risolto rapidamente acquistando una versione più avanzata di cloud storage, però ci sono modi per eliminare questa restrizione senza spendere un centesimo.

Gli addetti alla pubblicità di Apple non traggono alcun beneficio dal mettere in evidenza le debolezze del sistema che permettono ai clienti di risparmiare soldi sulle funzioni extra. Tuttavia, gli esperti aws cloud developer sono disposti a spiegarvi cosa fare se si desidera aumentare il limite di foto su iCloud gratuitamente e risparmiare spazio sul dispositivo.

Conservare le tue foto gratuitamente

My Photo Stream è una funzione popolare usata da molti utenti, la quale però permette di salvare un massimo di mille foto. Se questo limite viene superato, ogni nuova foto automaticamente cancella la prima foto caricata. Il limite non riguarda soltanto il numero di immagini, ma anche il tempo per il quale possono essere conservate, e dopo 30 giorni dal caricamento, le foto vengono cancellate dal cloud. Pertanto, la funzione può essere utilizzata solo per il trasferimento di dati da un dispositivo all'altro e non per la memorizzazione completa delle foto.

Tuttavia, c'è un'alternativa, la funzione Shared Photo Stream. Si possono creare fino a cento cartelle, ciascuna contenente fino a 5.000 foto, senza limiti di tempo. In questo modo, ogni account può memorizzare fino a cinquecentomila foto nel cosiddetto Shared Photo Stream. Naturalmente, per evitare abusi, questa opzione ha i suoi limiti: non puoi caricare più di mille foto all'ora, e diecimila foto al giorno.

Con la Shared Photo Stream, il cliente può visualizzare le foto da diversi dispositivi collegati all'account. Tuttavia, alcune delle caratteristiche a pagamento non sono disponibili, ad esempio, quando si utilizza la funzione, la sincronizzazione automatica in base alla cartella non funziona, quindi è necessario tenere traccia del numero di foto in ogni cartella. Le opzioni sono accessibili tramite il menu "Generale" - "iCloud" - "Foto" - "Condivisione foto".

Questa soluzione permette di archiviare fino a cinquecentomila foto, e questo da un solo account. Grazie a questa funzione, è possibile scattare più foto senza preoccuparsi di esaurire la memoria.

Le funzionalità estese di iCloud offrono la possibilità di sincronizzare e recuperare i dati, e persino di cercare i dispositivi persi. Il servizio è decisamente superiore ai suoi concorrenti, e la sua convenienza sta solo crescendo grazie ai suggerimenti e ai trucchi descritti in questo articolo.