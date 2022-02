Bisogna fare una distinzione tra il parcheggio a lunga sosta e un parcheggio breve sosta Malpensa, perché si tratta di servizi che hanno una finalità differente e conoscerli in maniera approfondita ci aiuta a scegliere per il meglio.

Di solito, quando è necessario usufruire di un parcheggio all’interno di un aeroporto più o meno si sa quanto tempo dovremmo lasciare la macchina, perché dipende quello che dobbiamo fare.

Un conto, ad esempio, e se decidiamo di andare a prendere un nostro amico o un nostro parente che sta arrivando in aeroporto, in questo caso avremo l’orario di arrivo di questa persona e ci recheremo in aeroporto qualche minuto prima proprio per coprire il tempo necessario a raggiungere il terminal degli arrivi.

Pur se l’aeroplano dovesse essere in ritardo, comunque non dovremmo stare all’interno del parcheggio più di un’ora o due, proprio tenendosi larghi e questa viene considerata una sosta breve.

Oppure dobbiamo semplicemente accompagnare questa persona a prendere l’aereo, ma il discorso non cambia perché più o meno le tempistiche sono le medesime e non avremo bisogno di usare il parcheggio troppo a lungo.

Di solito questo servizio viene collocato molto più vicino all’aeroporto di quelli che vengono definiti dei parcheggi a lunga sosta, semplicemente perché si tratta di operazioni che devono essere più rapide.

Di contro, un parcheggio di lunga sosta è un parcheggio che prevede infatti di lasciare l’automobile molto a lungo, anche diversi giorni consecutivi. E quindi è un po’ scontato è sottinteso il fatto che probabilmente siamo proprio noi, i proprietari della vettura, quelli che dovranno partire e stare lontani per qualche giorno.

I terminal di Malpensa e i parcheggi

A Malpensa non esiste un unico parcheggio, perché deve essere garantito a tutti la possibilità di trovare un posto.

Anche se, e lo specifichiamo all’interno di questo articolo, esistono dei servizi di prenotazione che possono garantire il fatto di trovarne uno a prescindere, basta semplicemente muoversi per tempo.

A Malpensa ci sono due terminal, e già per quanto riguarda il terminal numero uno1 esistono molte aree di parcheggio, ben sei che possono essere destinate a chi decide di fare una sosta breve.

Sono ripartiti tra area degli arrivi e area delle partenze, per agevolare ancora di più tutte quelle persone che devono effettuare una sosta breve allo scopo di fare da autisti a qualcuno che deve prendere un aereo o che sta arrivando con un vol

Per quanto riguarda il terminal numero 2, invece, anche in questo caso ci sono alcuni parcheggi destinati a coloro che necessitano di fare una sosta breve, sono molto vicini e dunque si può utilizzare un parcometro.

È importante conoscere le regole e tariffe di ogni parcheggio, ad esempio le stesse brevi nel terminal 2 valgono solo per la prima ora di parcheggio perché dopo si sarà costretti a pagare una tariffa giornaliera e questo non è mai conveniente, perciò bisogna avere la certezza di essere rapidi altrimenti non ci conviene.

Comunque si troveranno in aeroporto tutte le indicazioni che conducono al parcheggio, in modo da non perdersi.