Ventilatore, un apparecchio sostenibile ed economico

Per climatizzare la casa nei mesi estivi, ottenendo un ambiente più fresco e piacevole, il ventilatore rappresenta una soluzione ideale, in quanto evita di sostenere la spesa di un impianto di climatizzazione e garantisce al contempo la massima sostenibilità ambientale.

Infatti, come sappiamo, un ventilatore non comporta la presenza di liquido refrigerante, ma funziona semplicemente grazie al movimento delle pale, che producono una corrente d’aria gradevole e naturale. Installare un ventilatore significa quindi rendere la propria casa più piacevole e accogliente durante i mesi più caldi, senza necessità di investire una cifra considerevole e senza dover ricorrere ad impianti complicati e invasivi.

Il mercato oggi propone una vasta gamma di ventilatori tra cui ognuno può trovare il più adatto, in base alle esigenze di climatizzazione, alle dimensioni e alle caratteristiche del contesto di destinazione. Il sito Ventilatore.org permette di conoscere gli ultimi modelli e di metterne a confronto le caratteristiche, consultando inoltre le recensioni e le opinioni di chi ne sta già facendo uso.

Ventilatori da soffitto: efficaci e dal design elegante

Tra i vari modelli reperibili in commercio, i ventilatori da soffitto sono quelli che richiedono l’intervento di un tecnico, poiché devono essere installati utilizzando l’attacco del lampadario. Alcune versioni sono dotate di una lampada e possono sostituire il lampadario stesso, in alternativa il ventilatore può essere agganciato al disotto di esso.

Questo modello di ventilatore è ideale da installare in un contesto residenziale, essendo molto silenzioso è adatto anche in camera da letto, così come è indicato in un ambiente pubblico di grandi dimensioni, ad esempio una biblioteca, un ristorante o una palestra. Sono disponibili diverse versioni di ventilatore da soffitto: le dimensioni e il numero delle pale determinano la potenza della corrente d’aria, la maggior parte dei modelli consente inoltre di regolare la velocità.

Un ventilatore a pale da soffitto ha un costo leggermente più elevato dei modelli più semplici, ma è da considerarsi spesso la soluzione migliore.

Ventilatori portatili e da tavolo per la scrivania

Il ventilatore da tavolo, o, se lo spazio disponibile è sufficiente, a piantana, è il modello più classico, adatto in molte occasioni e perfetto sia per il soggiorno o lo studio personale che per l’ufficio. Questo tipo di ventilatore è disponibile in diverse dimensioni, può essere collocato comodamente sulla scrivania o sul tavolo di cucina, i modelli più piccoli, dotati di batterie ricaricabili sono facilmente trasportabili e ideali anche da portare con sé in viaggio, in auto, sul camper o in tenda.

Il modello a piantana o a colonna, da posare direttamente sul pavimento, consente invece di raffrescare una stanza di dimensioni medie con un soffio d’aria modulabile e molto gradevole, le versioni a colonna dispongono generalmente di cinque / sei eliche che permettono di regolare a piacere il flusso.

Ventilatori senza pale: cosa sono

Oggi sono molto diffusi anche i ventilatori senza pale, si tratta di dispositivi che, in alternativa alle tradizionali pale rotanti, dispongono di un sistema in grado di generare un vortice, come avviene con certi modelli di aspirapolvere.

Si tratta di una tecnologia innovativa, e ancora piuttosto costosa, che permette di realizzare ventilatori potenti, leggeri e dal design moderno e raffinato.