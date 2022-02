A Barge riparte il Festival dei Diritti, celebrando il Giorno della Memoria e quello del Ricordo

Continua nell’anno 2022 l’interessante viaggio del “Festival dei Diritti”, proposto dal Comune di Barge in collaborazione col Consiglio della Biblioteca Comunale “Michele Ginotta”.





Nell'ambito delle celebrazioni della Giornata della Memoria e in attesa della Giornata del Ricordo, giovedì 10 febbraio 2022, alle ore 18.30, Simone Bergalla presenterà la sua traduzione in italiano del testo polacco di Sewerina Szmaglewska “Fumi su Birkenau”. In questo libro, ad oggi inedito in Italia, Seweryna Szmaglewska (1916-1992), unica donna polacca ad aver testimoniato contro i gerarchi nazisti durante il Processo di Norimberga, descrive la sua esperienza nel Lager. Si tratta di un testo di straordinaria lucidità che svela, con uno stile sobrio ma non per questo poco struggente, il crudele funzionamento della macchina della morte di Auschwitz.

Un testo imprescindibile per non dimenticare.

L'appuntamento sarà in diretta streaming sulla pagina Facebook della Biblioteca di Barge o sul canale YouTube della Biblioteca di Barge, spazi virtuali aperti al dialogo con gli ascoltatori.





L’accesso sarà possibile ai seguenti link:





https://www.facebook.com/ComunediBarge

https://www.youtube.com/channel/UCgZIC0_IBiLwMkTBAZO6Ng/featured