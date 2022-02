"Non trovo le parole, sono veramente felice": così Matteo Romano su Instagram

"Non trovo le parole, sono veramente felice. Virale alle due è finalmente vostra": sono le parole piene di gioia e soddisfazione che Matteo Romano affida al suo profilo Instagram.

Tutta la Granda fa il tifo per lui e per la sua canzone "Virale", brano di cui il 19enne cuneese è coautore e che lo ha portato, a soli 19 anni, a calcare il palco più importante e insidioso d'Italia: quello dell'Ariston al Festival di Sanremo.

Paterno con lui, timido ed emozionatissimo, il conduttore Amadeus, che lo ha presentato come il rappresentante della generazione tiktoker, riassumendone rapidamente il percorso artistico, fino all'accesso alla gara canora più importante d'Italia tra i big della canzone.

La sua esibizione, partita contratta, è cresciuta nota dopo nota. Matteo si è sciolto e ha convinto il pubblico, con un brano interessante, non immediato, e un testo che parla di un amore che ti entra dentro nonostante i suoi momenti no, nonostante i litigi. Ma se diventa virale dentro di noi, non se ne può più uscire.

Non ha invece convinto, Romano, la sala stampa, che lo ha piazzato all'ottavo posto della classifica della seconda serata, quella di ieri 2 febbraio, e al 17esimo in quella generale, che comprende tutti gli artisti in gara.

Sul podio Elisa, Mahmood e Blanco e al terzo posto La rappresentante di Lista.

Stasera Matteo Romano risalirà sul palco, assieme a tutti gli altri big. Voteranno anche il pubblico da casa e la giuria demoscopica. Tutto potrà essere ribaltato, come spessissimo è successo a Sanremo.

Venerdì c'è molta attesa per il suo duetto sulle note di Your Song (Elton John), assieme alla splendida Malika Ayane.