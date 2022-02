“Sei un mito. Storie antiche che parlano di noi!”: ad Alba letture-spettacolo per bambini

Due nuove date per le letture-spettacolo per bambini del progetto “Sei un mito. Storie antiche che parlano di noi!” curato dalla Biblioteca civica di Alba in collaborazione con l’associazione Don Chisciotte Siamo Noi.

Sabato 12 febbraio 2022, alle ore 16.30 nella sala Riolfo (Cortile della Maddalena) Labyrynth - diverso da me racconterà il mito di Teseo, Arianna e del Minotauro: un viaggio all’interno del labirinto per indagare sulla paura del diverso in ogni sua forma. Il Minotauro sarà davvero un mostro feroce o piuttosto un essere curioso di conoscere gli altri? I bambini saranno guidati a condividere le proprie paure e a capire come superarle (età consigliata 8-14 anni).

Sabato 26 marzo 2022, sempre alle ore 16.30 nella sala Riolfo, verrà recuperata la data di gennaio e andrà in scena Atalanta corre da sola, la storia di una cacciatrice imbattibile, che è stata allontanata dal padre perché femmina e che nonostante tutto riesce a sfidare le convenzioni e a conoscere il vero amore (età consigliata 6-10 anni).

Entrambe le letture saranno a numero chiuso e si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni anti Covid19. Le persone dai 12 anni in su dovranno esibire il green pass rafforzato e indossare la FFP2.

Prenotazione obbligatoria su http://bibliotecacivicadialba.eventbrite.com.

Per informazioni si può telefonare al numero 0173.292468 oppure mandare una mail a prestito@comune.alba.cn.it.