Saluzzo: Fratelli d’Italia vuole arruolare Alessandra Piano

La campagna acquisiti di Fratelli d’Italia prosegue serrata e dai piccoli centri si sposta nelle città maggiori. FdI preferisce forse parlare di “scouting”, ma nella sostanza la questione cambia poco.



L’ultima notizia in ordine di tempo riguarda Saluzzo dove, nelle scorse settimane, è giunta all’avvocato Alessandra Piano, oggi consigliere di minoranza e già candidata sindaco del centrodestra alle amministrative 2019, la richiesta di passare a Fratelli d’Italia.



L’operazione “sette sorelle” registra già due colpi messi a segno su Cuneo e Savigliano: in entrambe le città – dove FdI non era stata presente alle comunali con una formazione propria – sono stati costituiti gruppi consiliari, grazie al passaggio, in entrambi i casi, di due consiglieri eletti in fila altrui. A Cuneo il gruppo FdI conta ora su Massimo Garnero, eletto in Forza Italia, e su Alberto Coggiola, eletto nella lista dei Moderati. A Savigliano su Maurizio Occelli, eletto in Forza Italia e su Maurizio De Lio subentrato a Giuseppe Bori, dopo le sue dimissioni, nella lista Savigliano 2.0.



Alessandra Piano era stata il candidato sindaco del centrodestra, in quota Lega, indicata dal segretario provinciale e senatore Giorgio Maria Bergesio. Dopo il momento elettorale i rapporti con la Lega erano andati raffreddandosi sin dal momento della costituzione dei gruppi consiliari, quando le era stato negato il ruolo di capogruppo assegnato a Domenico Andreis.



Da qualche tempo a questa parte, l’avvocato faceva asse con Fulvio Bachiorrini, unico consigliere azzurro e coordinatore saluzzese di Forza Italia, insieme al quale ha sottoscritto alcune interrogazioni.



“Ammetto che la richiesta c’è stata – confida la Piano – anche in virtù dei buoni rapporti che ho sempre avuto coi dirigenti provinciali di Fratelli d’Italia, sia con l’onorevole Monica Ciaburro che con il coordinatore provinciale William Casoni. Devo dire che se da un lato la richiesta mi onora, dall’altra m’induce ad una seria riflettere trattandosi di una scelta impegnativa. Al momento – afferma – non ho ancora assunto alcuna decisione”.