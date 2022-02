Volley maschile A2 - Cuneo in finale di Coppa Italia, Costamagna: "Ancora tanta emozione, siamo orgogliosi!"

La BAM Acqua S.Bernardo Cuneo torna a disputare la finale di una coppa nazionale dopo 11 anni.

Lo farà venerdì 11 febbraio, nel palazzetto di casa, contro la Conad Reggio Emilia: in palio la Del Monte® Coppa Italia A2 in una serata che il mondo della pallavolo cuneese attende da tempo.

Dall'acquisizione del titolo per disputare la A2 al traguardo ottenuto mercoledì 2 febbraio sono trascorsi meno di due anni, tra alti e bassi sul campo, gestione della situazione pandemica, gioie e qualche delusione come è logico che sia nello sport.

Di certo la società del vicepresidente Gabriele Costamagna è cresciuta, sia dal punto di vista strutturale che, per diretta conseguenza, da quello tecnico.

La sensazione è che il meglio debba ancora arrivare ma prudenza e scaramanzia consigliano di rimanere con i piedi per terra e continuare a lavorare in silenzio.

Intanto è lecito godersi l'approdo in finale di Coppa, come sta ancora facendo lo stesso Costamagna: "C'è ancora tanta emozione, quello di oggi è stato un bellissimo risveglio. Stamattina abbiamo ricevuto numerose congratulazioni, da parte di istituzioni, sponsor, dirigenti di altre società sportive. Avevo il telefono pieno di messaggi. Siamo orgogliosi di avere riportato una finale di una coppa nazionale a Cuneo. Non era facile pensarci un anno e mezzo fa quando abbiamo acquisito il titolo per la A2 ma ci siamo riusciti. Ed è frutto del lavoro di tutto il team. Il processo di costruzione avviato con coach Roberto Serniotti sta dando i suoi risultati. La svolta è stata la decisione di puntare su professionisti veri, a costo di alzare il budget. Una scelta fondamentale se si vuole stare a certi livelli. Dopo la pesante sconfitta subita a Reggio Emilia a dicembre eravamo tutti abbattuti. Ci siamo guardati in faccia e siamo ripartiti ottenendo nove vittorie di fila e conquistando la finale di coppa. Il gruppo ha dimostrato di essere unito, riuscendo ad uscire dal momento di difficoltà. Rivedere un taraflex tricolore a Cuneo sarà bellissimo, spero e sono certo che sarà uno stimolo per venire al palazzetto e tifare questa squadra!"