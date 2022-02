Bra: modifiche temporanee alla viabilità

Con le ordinanze n. 33 e 34 del 2022 è stato disposto il divieto di transito veicolare per la giornata di martedì 8 febbraio, dalle 7.30 alle 18.30, nel tratto di via Vittorio Emanuele compreso tra la rotonda di via Cuneo e via Veneria e nella porzione di via Fratelli Carando che va da via Cuneo a via Vittone.

La modifica alla viabilità, che sarà indicata da apposita segnaletica a cura dell’azienda che procede ai lavori, è motivata dalla necessità di smontare e rimuovere la gru a torre situata nel cantiere allestito alla confluenza tra le due strade interessate dal divieto.