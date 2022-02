Da aprile inizia il Corso di falegnameria di base di Agenform a Savigliano

Il Corso, che avrà la durata di 80 ore, si rivolge anche ai principianti desiderosi di apprendere le tecniche di realizzazione di mobili ed oggetti in legno. Durante il corso ogni allievo potrà applicare quanto imparato direttamente nella costruzione di oggetti e piccoli arredi che rimarranno di sua proprietà.

La partecipazione è aperta a tutti. In questo momento, la disponibilità finanziaria pubblica è rivolta soltanto alle persone occupate, dipendenti di aziende private e pubbliche con sede in Regione Piemonte. Per queste persone è previsto il pagamento di una quota individuale di 264,00 euro (pari al 30% del costo del Corso, mentre il restante 70% viene finanziato da Regione Piemonte e Fondo Sociale Europeo). Per tutti gli altri è possibile la partecipazione previo pagamento dell’intera quota, pari a Euro 880,00.

Le lezioni si svolgeranno presso il Centro Europeo di Modellismo Industriale di Savigliano, in Via Ruffini Gattiera nr. 2, ogni martedì e giovedì sera (18.00-22.00), a partire dal mese di aprile e fino a giugno. Maggiori informazioni si possono ottenere attraverso il sito dell’AgenForm (www.agenform.it) dove è anche possibile effettuare la pre-iscrizione, oppure telefonando alla sede del Corso – Tel. 0172 716.757 - dal lunedì al venerdì.