A Verzuolo si presenta il libro di Adriana Muncinelli

Venerdì 11 febbraio alle ore 20,30 presso la Sala Arroyito di Palazzo Drago Adriana Muncinelli presenterà il suo libro "EBREI A SALUZZO 1938-1945" (Fusta Editore).

La microstoria della minuscola comunità ebraica di Saluzzo, martoriata dalle leggi razziali dal 1938 al 1945, viene in questo libro ripercorsa minutamente nel suo crescendo dalla persecuzione dei diritti alla persecuzione delle vite. Un repertorio di documenti , immagini e alberi genealogici guida il lettore attraverso storie di vita travolte o distrutte da quelle leggi. Una vicenda drammatica che ci ricorda come il male, non individuato né fermato in tempo, possa contagiare capillarmente anche gli angoli più appartati e apparentemente tranquilli della società, lì dove ci si illude che le grandi tragedie non possano mai raggiungerci.

Dialogheranno con l'autrice Sandra Sandri e Piero Balbo.

La serata, organizzata grazie alla collaborazione tra Pro Loco, ANPI e ACV di Verzuolo è ad ingresso gratuito.

Obbligo green pass rafforzato ed utilizzo di mascherina FFP2.

Per informazioni: 338 8179989 (segreteria Pro Loco Verzuolo)