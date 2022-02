Frassino, cordoglio per la morte dell’ex parroco don Filippo Brunofranco

È mancato all’ospedale di Saluzzo, dover era ricoverato per Covid, don Filippo Brunofranco, 84 anni, già parroco di Frassino e Melle.

I funerali si celebreranno a Frassino lunedì 7 febbraio alle ore 10.

Un anno fa, proprio in questi giorni, dopo decenni trascorsi al servizio delle comunità di San Maurizio di Frassino prima e di Frassino e Melle poi, don Filippo Brunofranco, aveva lasciato per ragioni di salute la guida della parrocchia.

Per il suo congedo era salito in paese, a fine gennaio 2021, il vescovo monsignor Cristiano Bodo che aveva comunicato che Frassino sarebbe entrata a far parte della Fraternità dell’alta valle, insieme a Sampeyre e ai paesi della Castellata, guidata da don Piermario Brignone e don Silvio Sartore.

Prete generoso, don Brunofranco, classe 1937, originario di Bagnolo, ha saputo farsi amare ed apprezzare dalla popolazione.