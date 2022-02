Il vescovo di Nardò-Gallipoli, monsignor Filograna in visita a Bra

Bra difficilmente dimenticherà la serata di giovedì 3 febbraio, in cui ha potuto abbracciare S.E.R. monsignor Fernando Filograna in visita alla città.

Il vescovo di Nardò-Gallipoli è stato accolto dal moderatore dell’Unità Pastorale 50 (Bra, Bandito, Sanfrè), don Giorgio Garrone e da una comunità in festa, che si è data appuntamento nella chiesa di Sant’Antonino Martire per la celebrazione della Santa Messa delle ore 18.30, in occasione della memoria liturgica di San Biagio, vescovo armeno del III secolo.