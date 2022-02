Oggi, 4 febbraio, è la giornata dei calzini spaiati: ce lo ricordano i ragazzi del centro diurno Aghav di Bra

L’Aghav di Bra ce lo ricorda molto bene: oggi è la giornata dei calzini spaiati. I ragazzi del centro diurno hanno realizzato un cartellone coloratissimo per ricordare che le diversità stanno bene insieme.

Con il 2022 siamo arrivati al nono anno consecutivo in cui si celebra questa particolare ricorrenza. La giornata dei calzini spaiati si deve a Sabrina Flapp, una maestra della scuola primaria di Terzo di Aquileia, in Friuli Venezia Giulia. La docente aveva pensato a questo modo creativo per coinvolgere tutti i bimbi delle elementari: far indossare loro un calzino diverso dall’altro, i più colorati possibile, per lanciare un appello a favore dell’inclusione.