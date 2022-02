Tito Stagno: il giornalista che amava il paese di Diano d'Alba e le Langhe

“Premio Pier Cesare Baretti”, quando Tito Stagno lo ricevette per poi presentarlo, portando a Diano d’Alba personaggi famosi del giornalismo e dello sport, tra cui si ricordano Bruno Vestpa, Bruno Pizzul, Manuela Di Centa.

Questo è solo un esempio di come il famoso giornalista, deceduto qualche giorno fa all’età di 92 anni, e che raccontò lo sbarco sulla Luna in ben 30 ore di telecronaca passionali e precise, fosse legato alle Langhe.

Il ricordo di questo grande personaggio è ancora vivo nel paese: a Tito Stagno fu assegnata la cittadinanza onoraria nel settembre del 1995 dall’amministrazione comunale dell’allora sindaco Gianfranco Alessandria, come ricorda il consigliere comunale Carlo Cane.

Il famoso giornalista fu anche grande amico del produttore vitivinicolo Gigi Rosso, scomparso alcuni anni fa. Lo stesso Gigi Rosso, nel 1985, premiò Monica Vitti con il riconoscimento “Tartufo dell’anno”, in quanto era il presidente dell’Ente Fiera del Tartufo di Alba. La famosa attrice è scomparsa all’età di 90 anni, anche lei pochi giorni fa. Due personaggi che hanno dato luce al nostro territorio, come ricorda Maurizio Rosso, figlio di Gigi Rosso e fratello di Claudio Rosso: «Tito Stagno veniva a Diano ogni anno per il Premio Baretti dedicato agli sportivi appassionati di vino. Era stato ideato da mio papà, Beppe Veglio, Gianfranco Alessandria, e lui portava i personaggi sportivi famosi, impegnandosi in prima persona perché amava particolarmente il paese di Diano d’Alba. Me lo ricordo che passava in cantina a salutare papà, ed era una persona ottimista, positiva, gioviale, amante del vino. E fu anche presidente della giuria del "Premio Terre del Barolo" che la cantina omonima ha dedicato alle donne che si sono contraddistinte nei vari settori lavorativi. Non è stato solo il giornalista dell’allunaggio, ha avuto una lunga carriera anche nello sport, dove ha espresso un giornalismo sempre serio e preciso».