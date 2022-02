Tra i rifiuti gettati a terra i suoi dati personali: albese multato e obbligato a pagare i danni della pulizia

Un documento con tanto dati personali dimenticato tra l’immondizia abbandonata. Questa la leggerezza costata una pesante sanzione amministrativa al cittadino albese che la Polizia Locale albese ha individuato quale responsabile dei continui episodi di abbandono di rifiuti che da tempo alcuni residenti segnalavano nella zona adibita alla raccolta del vetro in frazione San Rocco Seno d’Elvio.



Al trasgressore sono stati addebitati anche i costi sostenuti dal Comune per la pulizia dell’area.



L’assessore comunale all’Ambiente Marco Marcarino ringrazia la Polizia Locale guidata dal comandante Antonio Di Ciancia per il lavoro svolto e il consigliere comunale Nadia Gomba, fattasi portavoce della segnalazione.



"Continuare a segnalare – è l’appello ai cittadini dell’assessore –, così da consentirci di sanzionare tali episodi di evidente mancanza di rispetto non solo per le normative ambientali e di convivenza civile, ma anche per la cittadinanza stessa, per la più parte sempre attenta alla tutela dell'ambiente e al corretto smaltimento dei rifiuti".



“Agli incivili e ai furbetti dei rifiuti non daremo tregua – prosegue –. I pochi che deturpano l'ambiente e gli spazi pubblici devono essere consapevoli che telecamere e cittadini sono le nostre risorse per colpire l'inciviltà e lo spregio per l'ambiente. Ciò consentirà sempre più spesso di colpire tali soggetti, perché le loro attività scorrette poi finiscono per essere a carico di tutta la comunità cittadina, che si deve far carico dello smaltimento. Questa volta non è accaduto, e di questo bisogna ringraziare i cittadini attenti, che hanno visto e segnalato e non si sono girati dall'altra parte".