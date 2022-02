Fine settimana soleggiato sulle nostre Alpi. Weekend con massime a 14°C

L’alta pressione abbasserà il suo perimetro di azione lasciando spazio ad infiltrazioni più umide che oggi genereranno qualche debole pioggia su Liguria orientale e nubi basse su Alessandrino. Nel weekend ancora nuvolosità bassa e nebbie sulle pianure, più sole in montagna e qualche precipitazione sulle zone di confine tra Valle d’Aosta e Francia. Temperature nella norma.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi 4 a domenica 6 Febbraio

Cielo in prevalenza soleggiato sulle zone alpine, più nuvoloso su pianure specie orientali e Alessandrino, con nebbie anche persistenti tra sabato e domenica. In Liguria qualche pioggia sul levante oggi, più soleggiato domani, copertura nuvolosa in aumento domenica, con ancora qualche debole pioggia sul levante in serata.

Temperature in leggero calo domani nelle minime con valori tra 0 e 4 °C nelle pianure, massime in leggero aumento fino 10/14 °C. Domenica minime in calo, prossime o sotto lo 0 in alcune aree di pianura. Massime stazionarie. Al mare massime fino 14/16 °C, minime domani mattina tra 8 e 10°C, in calo domenica mattina.

Venti deboli di direzione variabile oggi e domani, raffiche di Foehn sui crinali alpini settentrionali in aumento di intensità ed espansione a partire da domenica sera.

Da lunedì 7 Febbraio

Temporaneo cedimento dell’alta pressione con nuovo fronte freddo lunedì, ma ancora senza precipitazioni degne di nota. Nevicate nella notte di lunedì sui crinali alpini di Valle d’Aosta e alto Piemonte. Temperature in calo che poi risaliranno a partire dal 8 febbraio. Precipitazioni assenti ancora almeno per tutta la settimana.

Meteo Green

http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi-e-ricerche/analisi-meteo-e-clima.html

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona

Previsioni stagionali

http://www.datameteo.com/meteo/618-Stagionali_luglio_2021.html