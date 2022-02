Gambling: per i casinò online prosegue la crescita in tutta Europa

La pandemia di Covid-19ha cambiato le abitudini delle persone sotto molteplici punti di vista.

Nell’ambito del gambling, ad esempio, si è assistito a una migrazione degli utenti dalle realtà fisiche a quelle online, con le sale giochi tradizionali che sono state soggette a restrizioni e chiusure che hanno compromesso in modo importante l’entità delle entrate.

Si tratta di una tendenza che interessa l’Europa intera, infatti, basti pensare che la spesa in questo settore è aumentata, solo lo scorso anno, del 7,5% e sembra destinata a mantenere un trend positivo, complici anche le applicazioni per dispositivi mobili come smartphone e tablet che rendono ancora più accessibili i siti online.

Cosa propongono i casinò online

Una delle tante proposte dei siti di gambling è il poker, che richiede concentrazione e molta abilità:per questa ragione le migliori realtà del settore mettono a disposizione utili approfondimenti con i quali è possibile scoprire nel dettaglio il funzionamento delle diverse varianti del gioco.

Le slotmachines si contraddistinguono per la componente aleatoria, un meccanismo semplice e la presenza di uno specifico tema, che può essere legato ai contesti più diversi, per esempio al mondo animale, a quello del cinema oppure al passato, con omaggi al vintage.A seconda della tipologia, è possibile che siano previste diverse modalità di gioco, come per esempio un diverso numero di linee di vincita oppure determinate funzionalità bonus.

È altrettanto importante ricordare come un casinò online non necessariamente richieda l’impiego di soldi reali: realtà come casinomonkey.it, infatti, mettono a disposizione degli utenti diverse demo e numerosi giochi del tutto gratuiti, così da favorire il solo divertimento.

Le norme europee relative ai casinò online

Naturalmente, un casinò online per essere sicuro deve operare nel rispetto delle leggi vigenti nel paese di riferimento. Nell’ambito delle regolamentazioni, infatti, a livello europeo la normativa è varia, basti pensare che in alcuni paesi l’autorizzazione può essere concessa solo a determinate tipologie di gioco o ad alcune specifiche varianti.

Nonostante si cerchi di trovare una linea comune che uniformi le regole in tutta Europa, vi sono ancora differenze sostanziali nei vari paesi.Per quello che riguarda le autorizzazioni, ad ogni modo,il sistema più adottato è quello multi-licenza, con il quale è possibile per le realtà pubbliche e private mettere a disposizione piattaforme online attraverso la concessione di un’apposita certificazione.

Nel caso specifico dell’Italia, un casinò online per essere considerato sicuro deve essere autorizzato dall’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM): è infatti la licenza rilasciata da quest’ente a determinarne la legalità.

A prescindere dalle differenze a livello territoriale, in tutta Europa è comune la regola che vieta il gambling ai minorenni, motivo per il quale ogni portale autorizzato ha l’obbligo di richiedere la presentazione di documenti d’identità validi in fase di registrazione.

A seconda delle realtà, poi, le restrizioni portano talvolta a prediligere maggiormente i casinò online perché le licenze si ottengono in maniera più agevole anche se vengono molto limitate la pubblicità o la promozione.

Naturalmente, le regolamentazioni sono tutte volte a tutelare il più possibile il consumatore e l’economia stessa, per prevenire il più possibile le frodi o il riciclaggio.

Nel nostro paese, laddove un casinò online non rispetti le regole, le autorità competenti hanno il compito e il dovere di procedere con multe o persino con la chiusura del sito relativo.