La frase location matrimonio sicuramente sarà una di quelle più scritte su Google perché tutte le persone che hanno fatto la scelta e preso la decisione di sposarsi avranno come primo pensiero relativamente all'evento il ricevimento da condividere con parenti e amici, alcune persone raccontano infatti dopo anni dal matrimonio di essersi pentiti della scelta fatta dal punto di vista della location perché magari si sono fatti prendere dalla fretta, ma poi non si è rivelata all'altezza delle loro aspettative e nemmeno di quella degli invitati.

Questo è un po' li ha fatti dispiacere perché hanno un pochino rovinato l'atmosfera di un giorno magico.

Ecco perché in questi casi bisognerebbe essere un po' più umili e chiedere consiglio agli esperti e non a parenti o amici che hanno le loro idee ma non fanno parte del settore.

Mentre chi lavora in quell'ambito sa distinguere pregi e difetti di ogni location e sa dare le giuste indicazioni alla coppia cercando di andare a decifrare quelle che possono essere le attitudini, le esigenze e le aspettative.

Bisognerebbe quindi affidarsi agli esperti andare a curare tutti gli altri aspetti come quello relativo al catering nel caso in cui parliamo di una location esterna o comunque bisogna andare a curare molto l'aspetto del cibo e delle bevande perché sono molto considerate degli invitati nel bene e nel male, visto che in Italia condividere cibo non è non è qui solo come nutrimento, ma anche come momento di convivialità.

Le location più scelte negli ultimi anni

Si tratta di posti davvero strepitosi, perché da questo punto di vista in Italia abbonda il numero di ville e palazzi storici, che magari hanno al loro interno delle chiese o delle cappelle consacrate che consentono anche di svolgere una cerimonia molto romantica e particolare. Bisogna muoversi per tempo, proprio perché ci sono tantissime richieste soprattutto nelle stagioni dei matrimoni, ma per risparmiare molte persone decidono di dividere la location con altre coppie di sposi, dipende quando facciamo questa scelta se desideriamo mantenere l’esclusiva o meno ed è bene esplicitarlo in sede di contratto.

A volte una location potrebbe piacerci subito dal punto di vista estetico ma rivelarsi non adatta dal punto di vista funzionale, certo è importante che ci piaccia, ma anche che sia adatta alle nostre esigenze, che abbia la capienza giusta per tutti gli invitati che abbiamo deciso di chiamare al nostro matrimonio.

Per quanto riguarda la somministrazione di cibi e bevande di solito ci si rivolge ad una ditta di Catering. Questo è un aspetto estremamente importante che non va assolutamente messo in secondo piano ma bisogna fare il giusto investimento affinché tutti possano gustare dei piatti idonei ai loro gusti e alle loro abitudini alimentari.

Se pensiamo che negli ultimi anni infatti sono aumentate le persone vegetariane o vegane, o quelle che magari hanno dei problemi di celiachia o di intolleranza, può far comodo una villa capiente che può anche prevedere diversi spazi anche di somministrazione degli alimenti, magari con isole fatte apposta per tipologia di invitati diversi.