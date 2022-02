Earth, Life & Hope: tre webinar sulle prospettive “locali-globali” di futuro tra sostenibilità, tutela ambientale e solidarietà

Riprendono gli appuntamenti del progetto Montagna Futura, promosso dall’Associazione Geronimo Carbonò in collaborazione con l’Associazione Gli Spigolatori e Forumsad, in sinergia con il Liceo Vasco Beccaria Govone di Mondovì e realizzato con il sostegno di fondazione Cesvi in seno al programma “1Planet4All – Empowering Youth, Living EU values, Tackling Climate Change” co-finanziato dall’Unione Europea. Nelle prossime settimane, infatti, saranno organizzati tre differenti webinar volti a sensibilizzare i cittadini, le comunità scolastiche e le organizzazioni di solidarietà internazionale, sulla necessità di ideare linee di intervento sperimentali in materia di cooperazione internazionale, con particolare attenzione al civic engagement in materia di salvaguardia del capitale naturale.



Tre appuntamenti dedicati alla tutela ambientale, allo sviluppo sostenibile e alla solidarietà internazionale, dunque, inseriti nella più ampia prospettiva dell’Agenda 2030 e caratterizzati da appositi focus tematici sulla Repubblica Federativa del Brasile, sulla Repubblica Democratica del Congo e sulla Repubblica di Haiti. In ogni appuntamento si alterneranno relatori italiani e referenti delle associazioni internazionali di sviluppo e sostegno attive nei tre paesi sopracitati. Il primo webinar, moderato da Simona Chiapparo (Consigliere Nazionale Forumsad), si svolgerà mercoledì 9 febbraio dalle ore 16.30 alle ore 18.00 e vedrà la partecipazione di Erika Chiecchio e Monica Gazzera delle Aree Protette delle Alpi Marittime (che racconteranno la recente esperienza del Palaclima, installato a Cuneo in seno a Scrittori in Città e trasformatosi in uno spazio di divulgazione ambientale e di educazione civica), Michele Manfredi (Caritas Children) e Padre Paolo Sanfilippo (Operazione Mato Grosso) che illustreranno a loro volta l’impegno associativo nel territorio brasiliano.



In conclusione sarà proiettata la video testimonianza di Raquel Paulina de Souza Miranda, referente SAD per Caritas Children in Campinápolis-MT Brasile. Il webinar, ad accesso libero, si terrà sulla piattaforma Zoom al seguente indirizzo https://bit.ly/33LfrHr. Per eventuali informazioni: assoc.spigolatori@gmail.com ; 339.7161997.