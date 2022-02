“Ma il mio amore è Paco” per il centenario della nascita di Beppe Fenoglio al Teatro Iris di Dronero

Sabato 12 febbraio alle 21 il Teatro Civico Iris di Dronero ospiterà “Ma il mio amore è Paco”, nuovo appuntamento con Il “Teatro fa il suo giro – E le risalite”, la stagione condivisa dei Teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero organizzata da Santibriganti Teatro.



Lo spettacolo rappresenta la seconda esperienza tratta dall’opera letteraria di Beppe Fenoglio per il duo formato dall’attore Luca Occelli e dal musicista Franco Olivero, proposta in occasione del centenario dalla nascita dello scrittore piemontese.

“Ma il mio amore è Paco” venne pubblicato per la prima volta sulla rivista “Paragone” nel giugno del 1962. Da una nota dell’autore presente nel suo Diario, si possono rintracciare gli spunti iniziali del racconto: “I vecchi Fenoglio, che stettero attorno alla culla di mio padre, tutti vestiti di lucido nero, col bicchiere in mano e sorridendo a bocca chiusa. Che sposarono le più speciali donne delle langhe, avendone ognuno molti figli, almeno uno dei quali segnato. Così senza mestiere e senza religione, così imprudenti, così innamorati di sé”.



Dopo lo spettacolo “Quadri” tratto da La Malora, che affrontava il romanzo musicandone alcune frazioni, ne “Ma il mio amore è Paco” si è scelta la forma del racconto, privilegiando ancora una volta la semplice lettura, contrappuntata e sostenuta dalle musiche originali suonate dal vivo da Franco Olivero.

Per lo spettacolo è consigliabile la prenotazione, chiamando la segreteria di Santibriganti allo 011 645740 o l’Ufficio Turistico Valle Maira allo 0171 917080.



La stagione teatrale 2022 “E le risalite” dei Teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero, organizzata da Santibriganti Teatro, è stata realizzata con il sostegno dei Comuni di Caraglio, Busca e Dronero, della Fondazione CRC e della Regione Piemonte.

In collaborazione con In-Box Verde e ARCI.



Santibriganti Teatro aderisce al Comitato Emergenza Cultura.





Sabato 12 febbraio ore 21.00 Teatro Civico Iris di Dronero



Ma il mio amore è Paco

con Luca Occelli e Franco Olivero

musiche originali di Franco Olivero

In occasione del centenario dalla nascita di Beppe Fenoglio





Biglietti: Intero € 15 - Ridotto € 10 - Ridotto extra € 7 – Spettacoli per famiglie: 7 €



Modalità di acquisto:



- Prenotazione (solo telefonica):

Santibriganti Teatro - 011 645740 (lunedì 10.30 / 16.30, da martedì a venerdì 14.00 / 18.00)

Caraglio – Biblioteca Civica - 0171 617714

Busca – Biblioteca Civica – 0171 948621

Dronero – Ufficio Turistico Valle Maira - 0171 917080



- Cassa: apertura un’ora prima dello spettacolo



Il Teatro fa il suo giro - Stagione 2022 “E le risalite”

Teatro Civico di Caraglio

Via Roma, 124 - Caraglio (CN)

Teatro Civico di Busca

Piazzetta del Teatro, 1 - Busca (CN)

Teatro Iris di Dronero

Piazza Martiri, 5 - Dronero (CN)