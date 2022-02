I numeri della pandemia a Mondovì dal 2020 a oggi. Attualmente più di 500 i positivi, con età media di 37 anni

"I vaccini inoculati presso il Centro Vaccinale dell'ex Valauto sono stati in totale 143.199 alla data dell'1 febbraio scorso." - spiega l'assessore Luca Robaldo - "Grazie a tutte le persone che, senza sosta, stanno lavorando per noi da due anni: medici, infermieri e volontari di ogni associazione".

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, l'AslCn1, ha disposto per la giornata di domenica 6 febbraio unopen day con accesso diretto alle donne in gravidanza e allattamento per fugare i timori relativi alla vaccinazione in questo delicato periodo e contestualmente ricevere la dose di vaccino.

Si potrà accedere dalle ore 8.30 alle ore 13 e dalle 14 alle 18.30 presso il centro vaccinale di via Torino 77.

Presentarsi munite di: documento d’identità, tessera sanitaria, agenda verde della gravidanza. Una seconda giornata sarà organizzata per domenica 6 marzo.