I bambini della scuola primaria disegnano il logo delle Biblioteche Civiche Cheraschesi

In collaborazione con la dottoressa Barbara Davico, il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo ”S. Taricco” di Cherasco Alberto Galvagno e la docente Luisella Bottero, con l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, il Comune di Cherasco ha presentato l'iniziativa “Disegna la tua biblioteca” rivolta agli alunni delle classi 4^ e 5^ delle Scuole Primarie di Cherasco, Bricco e Roreto, per creare il nuovo logo delle biblioteche comunali.



La Biblioteca Civica di Cherasco si identifica, da sempre, quale luogo di cultura e soprattutto in epoca recente, svolge anche un ruolo sociale per i cittadini; non è più soltanto uno spazio dove prendere i libri in prestito, ma offre anche servizi innovativi in favore degli utenti (servizio di prestito digitale, di offerta informazioni storiche e turistiche, di progetti di approccio alla lettura per i più piccoli).



Si è reso pertanto necessario ideare un logo univoco che identificasse le due Biblioteche Civiche Cheraschesi, di Cherasco e di Roreto, per poter così dare vita a iniziative, eventi, letture di gruppo e di conseguenza alla loro promozione all'esterno.



Grazie al prezioso contributo e all’impegno delle bimbe e dei bimbi delle classi quarte e quinte delle Scuole Primarie di Cherasco, Roreto e Bricco de Faule, che hanno partecipato all’iniziativa, sono stati prodotti 173 elaborati.



«A nome di tutta l’Amministrazione comunale di Cherasco ringrazio di cuore – dichiara Massimo Rosso, presidente del Consiglio Comunale con delega alla Pubblica Istruzione - i numerosi partecipanti, che con entusiasmo e dedizione hanno sviluppato il progetto 'Disegna la tua biblioteca', dimostrando impegno e cura della realizzazione del nuovo logo delle Biblioteche civiche di Cherasco».



Una giuria composta dal dirigente scolastico Alberto Galvagno, dalla responsabile delle biblioteche Barbara Davico e dalla collaboratrice Luisella Bottero ha esaminato gli elaborati e scelto la rappresentazione grafica che verrà adottata come nuovo logo delle biblioteche.



Il primo classificato è Michele Sanino (classe 5B, Cherasco), al secondo posto troviamo Andrea Ruberi (classe 5, Bricco), medaglia di bronzo ad Alessia Rotari (classe 4B, Cherasco).



Il disegno scelto dalla commissione quale logo delle biblioteche civiche cheraschesi è quello realizzato da Michele Sanino per completezza, semplicità e colore. Tramite l'intervento di un grafico professionista, diventerà insieme alla dicitura "Biblioteche Civiche cheraschesi" il logo ufficiale.