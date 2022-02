La collaborazione tra il Denina Pellico Rivoira di Saluzzo e la Scuola edile

Il Denina Pellico Rivoira collabora con l'Ente Scuola Edile di Cuneo dall'anno scolastico 2011/2012 per quanto riguarda i corsi sulla sicurezza rivolti al triennio dell'Istituto e per l'assegnazione di Borse di Studio agli studenti a seguito di un concorso annuale organizzato dalla Scuola Edile.

Inoltre, grazie a finanziamenti della Regione Piemonte, sono stati svolti percorsi integrati con le classi prime e seconde Geometri del Denina Pellico Rivoira (CAT) dall'a.s. 2009/10 all'a.s. 2017/18: i docenti della Scuola Edile affiancavano in compresenza i docenti del Denina Pellico Rivoira nelle materie di Inglese, Fisica e Chimica, Disegno e CAD, Tecnologia dei materiali, Italiano (stesura di relazioni tecniche).

In questi percorsi integrati erano previsti laboratori presso la sede del Denina o la Scuola Edile a Savigliano: attività di mosaico, decorazione, carpenterie e legatura ferri, posa pavimenti e sottofondi, isolamenti dei fabbricati, murature, intonaci e riutilizzo in edilizia/arredo dei materiali di recupero.

L'Istituto Denina Pellico Rivoira intende riattivare nuovamente una collaborazione con la Scuola Edile, situazione pandemica permettendo, in quest'anno scolastico 2021/22, attraverso una serie di attività di laboratorio di otto ore ciascuno per le classi del corso Geometri (CAT): per le prime sono previste attività di mosaico, in seconda stucchi e decori, in terza murature e intonaci, in quarta posa cappotti.

“Il settore delle costruzioni negli anni è stato tra quelli che più di altri ha investito in informazione, formazione e sensibilizzazione sulla sicurezza. L’attenzione da parte della Scuola Edile verso il mondo della scuola superiore è stato ed è importante ed impegnativo” - commenta Laura Blua, direttrice dell'Ente Scuola per l'addestramento professionale edile - “Questa che vede coinvolte le scuole superiori della Provincia e la Scuola Edile è una bellissima esperienza ricca di significato che è resa possibile grazie alla natura stessa della Scuola Edile, che è un Ente Bilaterale Paritetico, gestito cioè dalle parti sociali che hanno come interesse comune quello di costruire bene, in sicurezza, evitando gli infortuni sul lavoro ed il rischio di malattie professionali. In questo senso l’investimento sui giovani non è solo un dovere ma un imperativo a cui rispondere. Un grande grazie ai dirigenti scolastici, agli insegnanti e soprattutto ai ragazzi per la loro partecipazione ed impegno”.

La speranza è che gli investimenti impegnati dal settore e dalla Scuola Edile verso le nuove generazioni possano contribuire a far progettare e costruire opere sempre più belle e sostenibili, migliorando la qualità dell’abitare, del lavoro e del vivere le città ed il territorio e contribuendo a ridurre gli infortuni e le malattie professionali.

Mercoledì 23/02/2022 dalle 8.55 alle 12.30 docenti della Scuola Edile terranno una lezione on line di ripasso sulla sicurezza nel cantiere edile in previsione del concorso per l'assegnazione di borse di studio. L'incontro è indirizzato agli studenti delle classi V di tutti e sette gli Istituti per geometri della provincia di Cuneo, i quali potranno partecipare al concorso per l'assegnazione di borse di studio che avrà l’obiettivo di incentivare gli studenti migliori.