Alba Cheer - L'atleta del mese a Isabella Deltetto

Il premio di atleta del mese di Gennaio è stato assegnato a Isabella Deltetto. L'atleta del team Titans Fusion ha meritato l'ambito riconoscimento in seguito ad un importante percorso di recupero, in cui determinazione, perseveranza e forza di volontà l'hanno portata in breve tempo a riprendersi da un serio infortunio occorsole ad inizio stagione.

La premiazione è stata accolta da tutta la squadra con un grande applauso. Sono stati proprio i compagni a sostenere Isabella nei giorni più difficili e a starle vicino credendo sempre nel suo recupero. Vederla oggi salire nuovamente sugli stunt con disinvoltura è la vittoria più grande per tutto il team, che ritrova una compagna di squadra prima ancora che un'atleta.

Isabella, così come tutti gli atleti che loro malgrado incorrono in infortuni, è l'esempio di quanto la passione e la voglia di tornare a fare quello che si ama possano superare le avversità e permettere di rivivere belle emozioni!