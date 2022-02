Bosca San Bernardo attesa a Urbino da una vallefoglia in salute

Il febbraio della Bosca S.Bernardo Cuneo parte dalla seconda trasferta più lunga del campionato, quella che domenica 6 vedrà le gatte scendere in campo per la prima volta nella loro storia al PalaCarneroli di Urbino contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia (ore 17:00, diretta streaming su www.volleyballworld.tv) nella quinta giornata di ritorno. Una partita da affrontare con la giusta attenzione contro una squadra in crescita che vorrà bissare il successo interno su Bergamo conquistato nella scorsa giornata. Una vittoria a Urbino permetterebbe alla formazione di coach Pistola di approcciare nel migliore dei modi il ciclo di fuoco che proporrà in sequenza i big match con Novara, Busto Arsizio, Conegliano e Chieri.

QUI BOSCA S.BERNARDO CUNEO È una Bosca S.Bernardo Cuneo in fiducia e a punti consecutivamente dallo scorso 14 novembre quella che si appresta a affrontare un mese di febbraio impegnativo con tre trasferte (Urbino, Busto Arsizio e Conegliano) e i due derby piemontesi con Novara e Chieri tra le mura amiche. Se la vittoria in tre set su Firenze di sabato scorso ha dato ancora una volta dimostrazione del carattere e della forza mentale del gruppo biancorosso, soprattutto nella clamorosa rimonta nel primo set dal 20-24, è altrettanto evidente come ci siano ancora ampi margini di crescita. La lunga trasferta di Urbino sarà un banco di prova importante per le gatte, che si troveranno una squadra in crescita e desiderosa di far valere ancora una volta ‘l’effetto PalaCarneroli’: le quattro vittorie della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia sono infatti arrivate tutte nell’impianto di Urbino. Massima attenzione dunque in casa Bosca S.Bernardo Cuneo, anche perché un successo permetterebbe di vivere con maggiore serenità il ciclo di sfide contro le big del campionato.

DOMENICO PETRUZZELLI, VICE ALLENATORE BOSCA S.BERNARDO CUNEO: «Vallefoglia è una buona squadra, soprattutto in attacco, con tre esterni molto validi come Kosheleva, Bjelica e Carcaces, e Jack, una centrale molto forte in attacco. Dovremo quindi cercare innanzitutto di contenerli in questo fondamentale. Stiamo crescendo partita dopo partita; in questa settimana ci siamo allenati bene con una intensità molto elevata, che mi auguro sapremo proporre anche domenica. Sono molto contento di tornare a Urbino, dove ho passato cinque anni con tanti bei ricordi, soprattutto legati ai Fedelissimi, che non vedo l’ora di rincontrare. Fare tre punti domenica ci darebbe ancora più sicurezza in classifica per poi affrontare con maggiore tranquillità e spensieratezza le partite difficili che ci attendono in questo mese».

LE AVVERSARIE La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia si presenta al match di domenica forte della importante vittoria casalinga nel posticipo della scorsa giornata ai danni di una diretta concorrente per la salvezza quale il Volley Bergamo 1991. I tre punti, arrivati anche grazie a un’ottima prestazione di una ritrovata Ana Bjelica, hanno dato morale e fiducia alla squadra marchigiana, che nei prossimi mesi potrà sfruttare il fattore campo in tanti confronti decisivi per il mantenimento della categoria.

I PRECEDENTI Cuneo si è aggiudicata la sfida di andata: il 31 ottobre 2021 al Palazzetto dello Sport di Cuneo finì 3-0 con Kuznetsova MVP.

LE EX Giulia Mancini ha vestito la maglia di Cuneo nella stagione 2018/2019; Domenico Petruzzelli è stato scoutman di Urbino dal 2012 al 2015.

GLI ARBITRI Stefano Cesare e Lorenzo Mattei

COME SEGUIRE IL MATCH DA CASA L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming su Volleyball World TV (https://www.volleyballworld.tv/).

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Bosca S.Bernardo Cuneo

Domenica 6 febbraio – ore 17:00, PalaCarneroli (Urbino)

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 3 Fiori (L2), 6 Cecchetto (L), 7 Carcaces, 8, Jack-Kisal, 10 Bjelica, 11 Mancini, 14 Botezat, 15 Kosheleva (K), 16 Newcombe, 17 Berasi, 18 Kosareva, 22 Tonello. All. Bonafede, vice all. Passeri.

Bosca S.Bernardo Cuneo 1 Kuznetsova, 2 Degradi, 4 Squarcini, 5 Spirito (L), 6 Giovannini, 7 Zanette, 9 Agrifoglio, 11 Gicquel, 13 Signorile (K), 16 Caruso, 18 Jasper, 20 Gay, 22 Stufi. All. Pistola, vice all. Petruzzelli.

Girone di ritorno – quinta giornata

Sabato 5 febbraio ore 20:30 (Rai Sport e VBTV)

Il Bisonte Firenze – Acqua & Sapone Roma Volley Club

Domenica 6 febbraio ore 17:00 (VBTV)

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Igor Gorgonzola Novara

Savino Del Bene Scandicci – Unet E-Work Busto Arsizio

Reale Mutua Fenera Chieri – Delta Despar Trentino

Volley Bergamo 1991 – Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Bosca S.Bernardo Cuneo

Domenica 6 febbraio ore 18:15 (Sky Sport Arena e VBTV)

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Vero Volley Monza

Classifica Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 37***; Savino Del Bene Scandicci 37*; Vero Volley Monza 37*; Unet E-Work Busto Arsizio 35*; Igor Gorgonzola Novara 31***; Reale Mutua Fenera Chieri 25***; Bosca S.Bernardo Cuneo 22**; Il Bisonte Firenze 20****; Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 13*; Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 12**; Bartoccini-Fortinfissi Perugia 11***; Acqua & Sapone Roma Volley Club 10**; Delta Despar Trentino 10*; Volley Bergamo 1991 9***.

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno

****quattro partite in meno