Questa sera alle 21 nuova puntata di “TimeOut”! Ospiti Alessia Populini, Beatrice Gardini e Jessica Panucci

Nuovo appuntamento questa sera alle ore 21 con “TimeOut”, il format sul Campionato di Volley Femminile di serie A2. Titolo della 15^ puntata “Cantano le Big”, visto che siamo in pieno periodo sanremese e che le cosiddette “big” della serie A2 continuano a “cantare” sul campo a suon di vittorie.

Ospite in studio la schiacciatrice della Lpm Bam Mondovì Alessia Populini. Nel corso della trasmissione sono previsti i collegamenti con la schiacciatrice del Green Warriors Sassuolo Beatrice Gardini e con la schiacciatrice della Cda Talmassons Jessica Panucci. Tanti i servizi e le interviste in programma, come quelle con Matteo Lucchini, Giulia Angelina, Claudio Prina, Michele Marchiaro, Luca Chiappini, Bibo Solforati e Beatrice Molinaro.

Ricordiamo che “TimeOut” viene trasmessa in home page e su Facebook di Targatocn.it (per la provincia di Cuneo), PiazzaPinerolese.it (Per l’area del Pinerolese) e Informazioneonline.it (per l’area di Busto Arsizio).