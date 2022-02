Volley A1F. Cuneo in trasferta contro Vallefoglia. Lucille Gicquel: "Una squadra da non prendere alla leggera" (VIDEO)

Sesta giornata del girone di ritorno per il campionato di Serie A1 Femminile, con la Bosca S. Bernardo Cuneo impegnata in trasferta a Urbino contro la Megabox Ondulati Del Bosco Vallefoglia. Le ragazze di Andrea Pistola sono chiamate a confermare l'ottimo stato di grazia che stanno attraversando contro una formazione già battuta nettamente all'andata: al palasport di San Rocco finì infatti 3-0 per le biancorosse, con le avversarie che riuscirono ad impensierire Signorile e compagne solo nell'ultimo set, terminato con uno scarto di soli due punti.

Cuneo arriva all'appuntamento di domenica prossima forte dell'entusiasmo accumulato dal convincente 3-0 inflitto a Firenze nel precedente turno, tra le mura amiche; vittoria che ha permesso alle Gatte di superare le toscane in classifica. La Bosca s. Bernardo occupa ora la settima posizione con 22 punti, due in più de Il Bisonte e con nel mirino la rivale di sempre, Chieri, sesta a quota 25. Senza dimenticare che Cuneo deve ancora recuperare la prima giornata del girone di ritorno contro Roma, in trasferta: una partita assolutamente alla portata delle piemontesi.

Ne abbiamo parlato con la schiacciatrice francese Lucille Gicquel, opposto della Bosca S. Bernardo Cuneo, in una lunga chiacchierata che vi proponiamo nel video a seguire: