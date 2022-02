Volley A3, tutto pronto per Savigliano-Brugherio

Vincere e basta. Tornare a farlo a distanza di due mesi e otto partite dall’ultima volta (due punti in questa fetta di stagione a braccetto della jella). Il Monge Gerbaudo deve sottostare a questo imperativo categorico se vuole rientrare nei giochi della salvezza diretta. E, come all’andata, sabato sera al Pala San Giorgio di Cavallermaggiore (20,30) contro il fanalino di coda Brugherio servirà l’intera posta in palio. Dieci punti separano le due squadre (diavoli rosa a 4) ma, avverte il duttile Ciccio Dutto, uno dei senatori biancoblù, “questo non significa che sarà una partita scontata. Anche perché, per questioni di classifica, forse siamo noi quelli che più hanno da perderci. Dovremo avere una mentalità aggressiva contro una formazione con alcuni prospetti interessanti. Siamo carichi, non potrebbe essere altrimenti”.



Rispetto alla spigolosa sfida in Brianza, la compagine griffata Gamma Chimica non ha più l’opposto Calarco (accasatosi all’Opus Sabaudia nel girone blu), il centrale Frattini (salito in A2 a Cantù), il palleggiatore Di Marco.

“Anche se hanno cambiato molto, non ci sarà da scherzare – prosegue Dutto -. Adesso da opposto gioca Mitkov. In questa prima parte del ritorno sta viaggiando a medie altissime (30 punti con Parella, anche se non sono bastati), è lui il loro traino, quindi il primo da limitare. Nelle ultime uscite hanno fatto tribolare diverse squadre, a prenderli sottogamba la pagheremmo a caro prezzo”.

Già il precedente era stato una di quelle partite dove, per citare coach Bonifetto, “se ti girano male due o tre palloni la perdi”; il quarto parziale fu chilometrico (30-32).

La memoria di Dutto si riporta in modalità breve termine, alla trasferta contro Macerata: “A parte il quarto set, abbiamo fatto una buona prestazione. Già in campo avevamo la sensazione di poter ottenere qualcosa, purtroppo non ci siamo riusciti. Per esperienza però non sto a rimuginare su cosa è andato storto. Certo non posso non far notare che negli scontri clou contro le dirette avversarie, o prima o durante la gara ce n’è sempre capitata una, un problema di fila all’altro”. Contro Brugherio non sarà disponibile Gonella (oltre, va da sé, a capitan Bossolasco), mentre Ghibaudo è prossimo al pieno recupero.