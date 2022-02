Primo tavolo con gli imprenditori droneresi sul tema della viabilità

Il problema della sicurezza della viabilità nel centro urbano di Dronero, ma non solo, e l’ipotesi di una soluzione definitiva con il completamento della circonvallazione che superi l’abitato.

Sono stati questi i temi affrontati mercoledì mattina 2 febbraio nella Sala del Consiglio del Comune di Dronero dal sindaco Mauro Astesano accompagnato dal vice sindaco Mauro Arnaudo, dall’assessore Carlo Giordano dai tecnici comunali e dal comandante della Polizia Locale con gli imprenditori locali e del trasporto e con il sindaco del comune di Roccabruna.





Per la prima volta un tavolo legato alla viabilità di bassa valle ha visto la partecipazione delle imprese. Dopo aver ragguagliato il tavolo circa l’incontro in provincia con il presidente Borgna e i responsabili della viabilità nel quale i responsabili dell'ente provinciale hanno presentato soluzioni ai problemi legati al traffico pesante messe in atto in altri comuni, ma, come fatto notare dai presenti, poco attinenti al territorio e alla tipologia di imprese presenti in loco; illustrato la propria disponibilità a mettere in atto, nei prossimi giorni, un monitoraggio h24 dei volumi di traffico che gravano sulle provinciali 422 e 24 prima e dopo l’abitato di Dronero e, infine riferito sullo stato del progetto relativo al completamento della circonvallazione, il sindaco di Dronero ha passato la parola agli amministratori e imprenditori presenti al tavolo.



Ognuno dei presenti ha descritto le modalità già in essere per limitare i disagi legati al trasporto pesante nel centro di Dronero, ha riferito le esigenze legate alla produzione e illustrato i risvolti produttivi e occupazionali della propria presenza sul territorio. Concordi, ovviamente, tutti i partecipanti sull’esigenza di trovare soluzioni che, innanzitutto, escludano qualsiasi pericolo e danno a persone o cose, il tavolo, anche con il contributo del sindaco del Comune di Roccabruna, ha definito alcune azioni da porre in essere nell’immediato in concomitanza con il monitoraggio ad opera della Provincia. Saranno cercate soluzioni che possano aumentare la sicurezza sia grazie all’analisi di esperienze simili in atto in comuni con una viabilità simile a quella di Dronero sia con l’intervento di tecnici specializzati su temi della viabilità in modo da realizzare interventi nei prossimi mesi. Si cercheranno modi e azioni per fare pressione, tutti insieme, nelle sedi competenti, affinché possano essere trovati i finanziamenti per completare la circonvallazione, opera necessaria al territorio e in grado di migliorare anche il lavoro delle imprese.





Il tavolo, nato per analizzare il tema del traffico nel centro di Dronero ha ritenuto, infine, importante anche ampliare il discorso su quelle che sono le problematicità relative al traffico pubblico che interessa l’istituto alberghiero e su quali possano e debbano essere le soluzioni da ricercare insieme con l’ente provinciale.



“Sono contento di questo primo momento di confronto con gli imprenditori droneresi e con le amministrazioni dei comuni di bassa valle sul tema della viabilità. – ha detto il sindaco Astesano – La volontà espressa dal tavolo di lavorare insieme per trovare soluzioni alla viabilità che interessa Dronero e non solo, è un segnale importante per il nostro comune ma anche per tutto il territorio; credo che sapremo lavorare bene insieme per trovare soluzioni adeguate alle esigenze dei cittadini e delle imprese; Ovviamente l’auspicio, di tutti, è che al di là di soluzioni nel breve in grado di aumentare la sicurezza stradale della zona si possa finalmente completare la circonvallazione attraverso il reperimento dei fondi necessari. Mi preme ringraziare sentitamente tutte le imprese presenti; la loro presenza è stata, è e sarà fondamentale non solo per trovare una risposta a un problema ma soprattutto per costruire insieme qualcosa di importante per cittadini e territorio”.