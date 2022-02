A Bra torna la preghiera in stile Taizé nella cripta del Santuario della Madonna dei Fiori

Buone nuove da Bra. Dopo lo stop forzato imposto dall’emergenza sanitaria, venerdì 11 febbraio, alle ore 21, torna l’appuntamento con le preghiere in stile Taizé, che si svolgono nella cripta del Santuario nuovo della Madonna dei Fiori. Guiderà l’incontro Elisa Cagnazzo della Fraternità della Trasfigurazione.

L’iniziativa è partita da alcuni giovani braidesi che hanno fatto esperienza della comunità fondata nel 1940 da frère Roger. Già da diversi anni sono impegnati nell’animazione di una preghiera cittadina, aperta a tutti, senza distinzione di Parrocchie, gruppi, movimenti ed età, come segno di una comunione e di una fiducia in Dio e tra gli uomini necessaria per ottenere la vera pace.