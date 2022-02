Albeisa versus Albugnano 549: è scontro tra bottiglie!

Tre lettere diventano “pomo della discordia” tra il Consorzio Albeisa ed l’associazione Albugnano 549. Stiamo parlando della scritta in sovraimpressione sulle bottiglie di Albugnano 549 che sarebbe talmente simile a quella Albeisa da “confondere i consumatori”, soprattutto per la prima parte ALB. A fronte di questa considerazione i legali del Consorzio Albeisa (presidente Marina Marcarino) hanno inviato all’associazione del presidente Andrea Pirollo una lettere di diffida con richiesta precisa di ritirare dal mercato le bottiglie annate 2017 e 2018, e di distruggere quelle già forgiate per le annate successive.

Una posizione sicuramente importante che sembra non essere stata discussa prima tra le parti. A livello di numeri il Consorzio Albeisa è composto da circa 300 produttori e invia nel mondo 18 milioni di bottiglie, mentre l’associazione Albugnano 549 è stata creata da 14 soci con circa 90 mila bottiglie.

Sulla carta lo scontro è impari, ma evidentemente l’immagine potrebbe essere confusa, da parte della sponda albese.

Entrambe le realtà hanno lo stesso fornitore: si tratta della Saint-Gobain Vetri di Dego (SV). Si attendono sviluppi di una situazione che mette ancora una volta due territori conosciuti a confronto.