Matteo Romano si prepara alla finale di Sanremo dopo l'emozionante esibizione con Malika Ayane: "Sarà un momento speciale"

Genuina, semplice e dritta al cuore del pubblico. Così è stata l'interpretazione di "Your song" del giovane cuneese Matteo Romano che, ieri sera al Festival di Sanremo, è salito sul palco per la serata cover, insieme a Malika Ayane.

In attesa di scoprire il vincitore della 72° festival della canzone italiana, abbiamo contattato telefonicamente Matteo, tra i più giovani in gara quest’anno, con “Virale”, brano scritto dal cantante con Dario Faini, Alessandro La Cava e Federico Rossi (edizioni Universal Music Publishing Ricordi SRL, Senza Dubbi S.A.S di Venturelli Gianluca & C, Ventidigiallo SRL), che racconta di una storia d’amore, in un modo inedito, intimo e personale, o come dice il ritornello che “va in tendenza e risale e diventa Virale”.

Matteo, per la serata cover hai scelto "Your song", come mai proprio questo brano?

"Sono molto contento della serata di ieri. La scelta della canzone ha più ragioni: mi piace molto Elton John e la sua musica. Questa canzone in particolare la sento particolarmente vicina perché mi ha permesso di esibirmi suonando il pianoforte e di cantare in inglese, lingua che mi appassiona da sempre, dando un tocco più internazionale. "Your song" è un brano pazzesco, sia dal punto di vista musicale che del significato, è un brano d'amore che vuole toccare il cuore di tutti, senza distinzioni.

Come è stato esibirsi con Malika Ayane?

"Poterlo interpretar "Your song" con un'artista del suo livello è stato un onore per me, è stata capace di mettermi subito a mio agio sul palco si è creato un bel feeling. Spero che l'esibizione sia riuscita ad emozionare tutto il pubblico".

Al momento studi a Milano, ma tutta la Granda fa il tifo per te...

"In questi giorni ho sentito davvero il calore delle persone, anche di quelle che mi seguono da casa. Cuneo è sempre nel mio cuore, ma in un'occasione come questa del festival sentire l'appoggio di tutta la provincia mi dà tanta carica ed è bellissimo, in questo momento provo un grande senso di 'patriottismo' per Cuneo e per il Piemonte".

Sei pronto per la finale?

"Sono gasatissimo! So che sarà un momento speciale e proprio perché sarà la serata conclusiva voglio godermela al massimo. L'esperienza del festival è stata strepitosa ed emozionante, nonostante le numerose norme anti covid e le "bolle" da rispettare in hotel. Un'avventura che mi porterò nel cuore".

Primo di tre gemelli, Matteo, si è appena trasferito a Milano per seguire gli studi universitari in comunicazione e marketing. Durante il primo lockdown, a marzo 2020, attraverso alcuni video cover pubblicare sui sociale e in paritcolare su Tik Tok, ha dato vita a quello che poi è diventato il suo primo inedito: “Concedimi”, che nel giro di un anno gli è valso prima un disco d’oro, poi un platino fino ad arrivare ad un doppio platino. Nel 2021 ha pubblicato il suo terzo “Testa e croce”, per Sanremo Giovani.