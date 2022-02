Proseguono le conferenze proposte da Unitre Cuneo

.Lunedi 7 febbraio alle ore 15:30 Laura Marino tratterà l’argomento “Signum Crucis: croci processionali in area cuneese”

La storia del Medioevo è costellata da eventi solenni: incoronazioni, processioni, visite di alti prelati…ognuna di queste occasioni vedeva la presenza del clero e dei fedeli, ma anche di oggetti molto particolari: le croci processionali. Realizzate in legno, metalli preziosi e smalti, le croci avevano il compito di aprire le cerimonie, ma anche di raccontare -attraverso le immagini- l’assetto politico del territorio, gli orientamenti della committenza, la devozione della comunità. A seconda della disponibilità economica potevano essere lavori seriali o personalizzati e arrivavano anche ad assumere dimensioni monumentali. Nonostante i rimaneggiamenti, molti sono gli esemplari conservati nel territorio cuneese che andremo a conoscere e analizzare.

Laura Marino, nata a Cuneo nel 1974, è laureata in Storia dell’arte moderna; dal 2019 è direttrice del Museo Diocesano. Attualmente vive e lavora tra Cuneo e Torino. Conduce studi incentrati in prevalenza sull’arte regionale tra tardo medioevo ed età barocca.

Giovedì 10 febbraio 2022 alle ore 15,30 la conferenza di Domenico Sanino avrà per argomento “Dancalia (Etiopia): un mondo in via di estinzione”.

La Dancalia è un territorio desertico tra l’Etiopia e l’Eritrea posto sotto il livello del mare. E’ un’area vulcanica caratterizzata da spettacolari fenomeni, tra cui il vulcano Erta Ale, che ha, all’interno del cratere, un lago di lava perenne. In quest’area tra le più inospitali del Pianeta vivono gli Afar, una tribù bellicosa, che sopravvive grazie all’allevamento del bestiame e all’estrazione del sale con metodi primordiali dalla piana di Dallo. La Dancalia, ricchissima di minerali, fa gola ai Cinesi e l’instabilità politica dell’Etiopia, la corruzione e la guerra civile in corso rischiano di farla sparire per sempre

Il Professor Domenico Sanino è stato apprezzato docente presso il Liceo Scientifico Peano di Cuneo ed attualmente é attivo Presidente di Pro Natura. E’ impegnato in vari organismi che si occupano di difesa dell’ambiente. Inoltre è un instancabile viaggiatore, studioso e reporter dei viaggi che organizza sempre all’insegna della conoscenza scientifica.