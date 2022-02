Vigili del fuoco di Fossano sempre più efficienti grazie alla donazione di nuove attrezzature [FOTO E VIDEO]

Presentati ufficialmente oggi, sabato 5 febbraio, nella sede del distaccamento dei Vigili di Fuoco di Fossano, due preziosi strumenti di ultima generazione per il soccorso, acquistati grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, della Fondazione CRT e della Onlus Vigili del Fuoco Volontari di Fossano.

Si tratta di un divaricatore e di una cesoia: due strumenti di importanza vitale, per interventi di soccorso in cui si renda necessaria la districazione di vittime all'interno dei veicoli incidentati.

Le due attrezzature, illustrate dal capo distaccamento, Angelo Parola, a differenza di quelle di precedente generazione, sono alimentate a batteria, questo comporta una maggiore trasportabilità e maneggevolezza, rispetto alle vecchie con sistema -idraulico, che comportava la presenza di tubi scomodi e ingombranti oltre all’alimentazione attraverso gruppo elettrogeno; sulla scena di un incidente ogni minuto è prezioso e attrezzature di questo genere, proprio perché in grado di aumentare la rapidità d’intervento, possono permettere di salvare vite.

Alla presentazione sono intervenuti diversi rappresentanti delle istituzioni, locali e regionali e del Corpo dei Vigili del Fuoco, a cominciare dal comandante provinciale, ing. Vincenzo Bennardo, che introdotto dal capo squadra Mauro Marro, dopo aver ringraziato i rappresentanti di CRT, CRF e amministrazione comunale, ha detto: “L’attrezzatura donata è un’attrezzatura che purtroppo, nella provincia di Cuneo, si rende necessaria. Noi abbiamo quasi mille incidenti stradali all’anno e come casistica rientriamo nella stessa di provincie come Brescia o Torino, ovvero abbiamo un’alta incidentalità, soprattutto nell’area di pianura, da Cuneo verso Fossano, Saluzzo, probabilmente a causa di un problema di orografia delle strade, di velocità, quindi, purtroppo, questa è un’attrezzatura fondamentale perché abbiamo un numero di interventi molto alto”.

A rappresentare le istituzioni l’onorevole Giorgio Maria Bergesio, che ha ringraziato soprattutto i volontari del corpo dei vigili del fuoco, sempre molto attivi e operativi, “un segnale forte non solo per la comunità di Fossano, ma per tutto il territorio” in un momento in cui si vive una decrescita del volontariato in tutto il Paese.

Presente anche il consigliere regionale Francesco Graglia, membro della V commissione consiliare che si occupa, tra l’altro, di protezione civile, che ha portato i saluti del presidente della Regione, Alberto Cirio e dell’Assessore regionale alla Protezione Civile, Marco Gabusi, anche lui ha ringraziato prima di tutto i volontari e ha poi sottolineato la vicinanza delle istituzioni, che è riuscita a portare avanti un lavoro iniziato precedentemente, che ha visto la chiusura di un bando con l’assegnazione di un contributo economico cha ha portato a Fossano 13.400 euro, “è stato un lavoro che era doveroso fare e grazie al quale si è riusciti a gratificare le componenti del volontariato”.

Nel suo intervento il presidente della CRF, Gianfranco Mondino, che per l’occasione rappresentava anche Giovanni Quaglia, presidente di CRT, ha detto: “Questo è un modo intelligente per distribuire alla collettività, quello che la collettività dà alle istituzioni tramite la banca e di questo siamo doppiamente felici. Abbiamo regalato questa splendida attrezzatura, ma con la speranza che arrugginisca nei magazzini, che quindi non dobbiate usarla mai. Ma è una speranza vana e quindi siamo contenti sapendo che agevolerà il vostro lavoro, aiutando ad alleviare le sofferenze di qualche persona e magari salvando delle vite”. Mondino ha chiuso il suo intervento ringraziando i volontari per il loro lavoro per la comunità.

Dario Tallone, sindaco di Fossano, ha ringraziato le fondazioni per il loro contributo, sottolineando che “la Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, ha fatto la scatola” riferendosi alla sede dei Vigili del Fuoco, “ma continua anche a riempire la scatola”, per poi ringraziare a nome della città anche i volontari, ha poi aggiunto: “Ci siamo accorti che questa caserma, donata dai fossanesi tramite la Fondazione CRF, pagava l’affitto e ci siamo detti che non fosse giusto che venisse pagato un affitto. Quindi il prossimo 11 febbraio passerà in consiglio comunale la convenzione per darla in uso gratuito. Inoltre, grazie ai fondi già menzionati dal consigliere Graglia, a breve verrà eseguita della manutenzione straordinaria sul fabbricato ormai resasi necessaria”.

A chiudere la cerimonia il capo squadra Mauro Marro, che ha voluto dare un ulteriore ringraziamento al capo distaccamento e ai volontari, sottolineando che “vigli del fuoco non si diventa, ma vigili del fuoco si nasce e noi, siamo vigili del fuoco”.