Volontari del Soccorso di Dogliani: Luisella Valletti confermata alla presidenza. Per lei terzo mandato

L’associazione Volontari del Soccorso di Dogliani in questo 2022 riparte con la conferma del presidente Luisella Valletti (al terzo mandato) ma con alcune new entries: Guido Galleano, Massimo Romanisio, Lino Vassallo, Claudia Fazzone e Elisa Rolfo. Il consiglio resta in carica per 4 anni, secondo Statuto.



Nel segno della continuità, si può dire, e su questo Luisella Valletti concorda e afferma: «Mi fa piacere poter continuare il lavoro iniziato otto anni fa, in cui le soddisfazione non sono mancate. Abbiamo potenziato il servizio con l’acquisto di tre automezzi, reso possibile grazie alla sensibilità dei cittadini che si sono sempre dimostrati vicini all’associazione. Durante i periodi peggiori della pandemia hanno risposto alla grande ai nostri appelli di aiuto, anche a livello economico. Ne è un esempio il loro fondamentale contributo per l’acquisto delle mascherine. Speriamo in tempi migliori perché questi mesi di Covid19 hanno reso difficile il servizio, con i volontari che giustamente avevano paura per loro stessi ed i famigliari».



L’organigramma è composto da: il presidente Valletti Luisella, il vice presidente Oberto Riccardo, il direttore sanitario Gallo dott. Clemente, il segretario Saitta Katia, i revisori dei conti Clerico Alessandra, Durando Alessandro, Mancardi Luigi, i Probo Viri Carretto Luciano, Devalle Franco, Porro Giuseppe, il referente formazione Sandrone Daniela, alla comunicazione Rolfo Elisa, alle manifestazioni Galizio Silvio, Sandrone Daniela, i Responsabili mezzi Galleano Guido, Pecchenino Attilio, Romanisio Massimo, Vassallo Lino, e la responsabile materiale e pulizia sede Fazzone Claudia.