Per cause in corso di accertamento, un'auto è uscita fuori strada in via Cuneo a Peveragno.

L'incidente si è verificato nella notte appena trascorsa, intorno alle 3 di sabato 5 febbraio.

Sul posto i vigili del fuoco con la prima partenza da Cuneo, l'ambulanza dell'emergenza sanitaria e i carabinieri.

Nessun altro mezzo coinvolto. La persona al volante è uscita autonomamente dall'auto incidentata e non dovrebbe essere in gravi condizioni.