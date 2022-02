Parlare del servizio di disinfestazioni formiche per tante persone può essere superfluo perché ognuno di noi quando pensa alla disinfestazione pensa ad altri animaletti e quindi pensa alle blatte, pensa agli scarafaggi e pensa ai roditori e pensa anche alle zecche o alle cimici da letto, ma comunque le formiche non vanno nemmeno sottovalutate.

Semplicemente perché le stesse possono causare un’infestazione che poi può essere molto più difficile da debellare se ci sono in un appartamento ma anche in un luogo di lavoro e può diventare un problema.

Ricordiamo intanto che quando parliamo di formiche non dobbiamo parlare al singolare, ma dobbiamo riferirci almeno qui in Italia alla formica faraone o la formica rossa del fuoco, la formica argentina, la formica delle zolle solo per menzionarne qualcuna.

Chiaro è che le formiche in casa rappresentano un problema soprattutto quando le stesse si insediano in cucina e non perché di per sé siano vettori di patologie, ma il fatto che possono essere state a contatto con delle sostanze infette in casa non dovrebbero entrarci proprio e a maggior ragione non dovrebbero entrare nelle cucine e nelle dispense dove ci sono i vari cibi.

Praticamente queste formiche percorrono distanze elevate perché cercano cibo e diventano un problema abbastanza gravoso come dicevamo non solo nell'abitazione ma anche nelle aziende o anche nei giardini.

Ed ecco perché a un certo punto quando ci accorgiamo che c'è l'inflazione dovremmo individuare i punti d'accesso e sigillarle e pulire e tenere puliti i piani di lavoro della cucina soprattutto togliendo i residui alimentari appiccicosi visto che le formiche sono innamorate delle sostanze zuccherine e soprattutto dovremmo coprire tutti gli alimenti che possono essere attaccate da loro, tutte cose che ci diranno le aziende nel settore chiaramente sono esperte e vogliono aiutarci anche a non farle tornare oltre che eliminare l'infestazione.

Non bisogna mai sottovalutare l'infestazione delle formiche

Come dicevamo nel titolo ma come abbiamo spiegato anche nella prima parte in realtà a differenza che con altri animaletti il problema delle formiche realmente la sottovalutazione del fenomeno da parte delle persone e delle famiglie.

Infatti mentre c'è invece una sensibilità diversa per quanto riguarda appunto ad esempio la presenza dei topi o dei roditori o delle formiche o delle blatte perché tutti sanno che veicolano dei virus e dei batteri,e quindi ci stanno attenti e chiamano subito le aziende nel settore anche perché molti hanno proprio la fobia degli animaletti che abbiamo appena menzionato, quando si parla di formiche si è un po' troppo leggeri e spesso si fa finta di nulla finché poi ci si ritrova la cucina invasa e non sappiamo come fare.

Mentre i tecnici delle aziende di disinfestazione siccome hanno affrontato già tante situazioni come la nostra e sanno come intervenire in base anche alle diverse specie di formiche che possono bloccare tempestivamente questa infestazione in un modo sicuro e quindi dei prodotti non lesivi né per noi e né per i nostri animali domestici se ce li abbiamo in casa.