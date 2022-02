Volley A2/F: la Lpm Bam Mondovì domani (15,30) ospita l’Egea Pvt Modica

La Lpm Bam Mondovì chiede strada al Modica! Domani pomeriggio, con inizio fissato nell’insolito orario delle 15,30, le ragazze di coach Solforati riceveranno la visita della compagine siciliana allenata dal tecnico Enrico Quarta, nella sfida valida per la 7^ giornata di ritorno di regular season.

Sulla carta un’occasione da sfruttare per le Pumine, che dopo aver ripreso confidenza con la vittoria nel recupero di mercoledì con il Vicenza (3-0) vogliono proseguire l’ascesa in classifica. Se ci si ferma alla graduatoria, tuttavia, si rischia di commettere il più classico degli errori, quello di considerare questa partita piuttosto agevole.

Nella realtà la Pvt Modica è una squadra da non sottovalutare e con giocatrici in grado di impensierire qualsiasi formazione. Ne sa qualcosa la Itas Martignacco, che appena un mese fa è stata superata in casa dal Modica per 1-3. Nella formazione siciliana ci sono giocatrici di valore come la schiacciatrice Joelle M’Bra, come la banda cubana Alvarez Herrera e come l’opposto Marika Longobardi.

Si tratta di una squadra giovane a cui non manca di certo l’impegno. Le ragazze di Bibo Solforati sono chiamate a una prestazione grintosa e di carattere. All’andata la Lpm riuscì a condurre in porto la vittoria con un secco 0-3. Gli arbitri dell’incontro saranno i sig.ri Michele Marconi (Pavia) e Michele Brunelli (Falconara Marittima). La gara sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube di Volleyball World. Al PalaManera il fischio d’inizio è fissato per domenica alle ore 15,30.