Volley A2M, sfida ad alta quota tra Cuneo e Santa Croce. Preti: "La priorità ora è battere i Lupi" (VIDEO)

Vietato pensare più in là della prossima partita. È questo il mantra che coach Roberto Serniotti ripete da venerdì sera ai suoi ragazzi, da quando cioè la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo si è guadaganata l'ingresso in finale di Coppa Italia battendo Porto Viro.

Il campionato non ammette distrazioni e domani pomeriggio, domenica 6 febbraio ore 18, al palasport arrivano i Lupi della Kemas Lamipel Santa Croce: le due tifoserie sono gemellate da sempre, ma sul campo ci si dovrà sbranare per prevalere.

"Santa Croce in questo momento è una delle squadre più in forma del campionato - dice lo schiacciatore della BAM Acqua S. Bernardo, Alessandro Preti -, ma anche noi stiamo giocando bene. Come ripete l'allenatore dobbiamo essere bravi a dare la priorità ad una partita per volta. Resettiamo dunque dalla nostra mente la voglia di giocare la finale di Coppa Italia, anche se è una di quelle partite che valgono una stagione".

Sugli avversari di domani: "All'andata i Lupi erano un po' rimaneggiati, senza opposto titolare, ora sono al completo e sarà dura. Santa Croce ha dei giocatori che battono molto bene. Stavolta Wallyson ci sarà, ma attenzione anche a Fedrizzi, avversario da tenere molto in considerazione. Ci aspetta una partita difficile ma, sono sicuro, anche divertente".

L'intervista integrale ad Alessandro Preti nel video a seguire: