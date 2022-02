Volley A2M torna il campionato, Cuneo in casa con Santa Croce, Codarin: "Testa solo su questa partita" (VIDEO)

Mentre l'ambiente del volley cuneese è in fermento per l'attesa finale di Coppa Italia contro Reggio Emilia, che il palazzetto dello sport di San Rocco Castagnaretta ospiterà venerdì prossimo 11 febbraio alle ore 21,15 in diretta tv su RaiSport, la BAM Acqua S. Bernardo guarda con molta attenzione alla sesta giornata di campionato contro la Kemas Lamipel Santa Croce. Si giocherà domani pomeriggio, domenica 6 febbraio, alle ore 18, sempre al palazzetto di San Rocco.

Un match molto delicato quello che attende i ragazzi di coach Serniotti, che nella gara d'andata si sbarazzarono dei Lupi in quattro set. Ma la Santa Croce di quel periodo era ben altra cosa rispetto a quella che si appresta a venire in Piemonte. I toscani, risolte alcune problematiche fisiche, stanno attraversando un ottimo momento di forma e possono contare su un organico di prim'ordine.

Un misto di giovani uniti ad alcune pedine esperte, che una volta trovata la giusta amalgama stanno facendo molto bene. La Kemas Lamipel ha due gare da recuperare (Cuneo una) e finora ha totalizzato 29 punti, gli stessi di Castellana Grotte e 3 in meno della BAM Acqua S. Bernardo Cuneo, seconda con 32 punti. A comandare è momentaneamente Bergamo (33), appena esclusa dalla finale di Coppa Italia per mano di Reggio Emilia e battuta nell'ultimo turno di campionato proprio dai santacrocesi.

Alla vigilia della partita abbiamo sentito il parere del centrale Lorenzo Codarin, che mette in guardia circa il potenziale dei toscani e ribadisce la determinazione da parte cuneese di continuare il filotto di 9 vittorie consecutive per cercare la decima contro la Kemas Lamipel.

Le sue parole nel video a seguire:

Le sua parole nel video a seguire: