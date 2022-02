Oggi, sabato 5 febbraio, si celebra il World Nutella Day.

Appassionati e fan tutti uniti sui social per celebrare la crema di nocciole più famosa al mondo, nata ad Alba nel 1964. #WorldNutellaDay è super popolare: tantissimi condividono storie e ricette.

Lo fa anche il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il senatore Gian Marco Centinaio: “Oggi in tutto il mondo si celebra una vera e propria icona del Made in Italy. Uno dei prodotti più conosciuti e amati e che non passa mai di moda. La Nutella ha conquistato intere generazioni, è un simbolo del know how italiano, un’idea vincente che ha riscosso un successo planetario. Negli anni è diventata molto di più di una crema spalmabile, alla Nutella sono legati i nostri ricordi da bambini, è qualcosa da condividere insieme in famiglia e con gli amici. Non sorprende che questa giornata sia diventata in poco tempo un fenomeno globale, con fan e appassionati di tutti i paesi pronti a condividere sui social immagini, idee, ricette, foto e video dedicati a questo simbolo del Made in Italy fra i più celebri e amati al mondo”.

Nato spontaneamente nel 2007 grazie alla blogger americana Sara Rosso, che decise di creare una giornata celebrativa per riunire e ispirare la community mondiale a condividere la passione per Nutella sui social media, il World Nutella Day è subito diventato un fenomeno globale, e appassionati di tutto il mondo hanno iniziato a condividere il loro amore per Nutella.

La madrina della giornata è Claire Holt, meglio conosciuta per i suoi ruoli in "Pretty Little Liars" e in "The Vampire Diaries" che ha approfondito il suo amore per il brand con la recente visita al Nutella Café di Chicago, Illinois (Usa).

A diffondere l’amore per la crema di nocciole in questo World Nutella Day sono anche i Dancakes, famosi artisti di pancake.



Anche quest’anno i fan di Nutella possono condividere il loro amore per Nutella su Twitter @Nutelladay e sui loro profili social (Facebook e Instagram) utilizzando l’hashtag #WorldNutellaDay. Inoltre sarà possibile seguire il giorno dei festeggiamenti mettendo like alla pagina Facebook ufficiale del World Nutella Day o seguendo su Twitter @Nutelladay. I più appassionati possono anche visitare il sito https://www.nutelladay.com/ per trovare spunti su come festeggiare al meglio.



